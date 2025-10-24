リビングでもデスクでも足元からポカポカの「面発熱パネル型ヒーター」

「ヌークパネルヒーター 5P（5面タイプ）」の

使用イメージ

ぬくもりを逃さない5面タイプも

床面にヒーターを備えているので、床からの冷えを防げる

「ヌークパネルヒーター 3P（3面タイプ）」の使用イメージ

使わないときはフラットにまとめられる

「ヌークパネルヒーター 5P（5面タイプ）」（左）と

「ヌークパネルヒーター 3P（3面タイプ）」

エレスは10月23日に、面発熱で足元を暖める「ヌークパネルヒーター 5P（5面タイプ）」と「ヌークパネルヒーター 3P（3面タイプ）」を、公式オンラインショップ「L-shop」にて発売した。価格は、「ヌークパネルヒーター 5P（5面タイプ）」が8118円、「ヌークパネルヒーター 3P（3面タイプ）」が7128円。「ヌークパネルヒーター 5P（5面タイプ）」は、床マットと天面フタが付いており、下にはヒーターを備えることで床からの冷えを抑えてくれる。天面にはフタを被せることが可能なので、上からの熱抜けを抑えられ足元を包み込むように温められる。「ヌークパネルヒーター 3P（3面タイプ）」は、3面で置けるコンパクト設計となっており、一体型で動かしやすいためリビングなどで背中を温めるヒーターとしても使いやすい。「ヌークパネルヒーター 5P（5面タイプ）」「ヌークパネルヒーター 3P（3面タイプ）」ともに、使わない時はベルクロバンドでフラットにまとめられるので、オフシーズンには机の横やクローゼットの隙間などに保管しやすい。コントローラーパネルは、ボタンを押しやすいレイアウトを採用し、3段階の温度調整と2・4・6時間の設定に対応したタイマーを、直感的に操作できる。また、転倒時に自動で電源がオフになる機能や、温度が上がりすぎないよう調整する機能も備えているので、安心して使える。