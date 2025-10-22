エディオン、-10～90℃まで10℃単位で温度調節ができる「オーブンレンジ」

ANGV-MOS18-A-K

エディオンは10月29日に、プライベートブランド「e angle」から発売される、オーブンレンジ「ANGV-MOS18-A-K」の販売を、「エディオン」全店および公式オンラインショップ「エディオンネットショップ」にて開始する。価格は2万6800円。「ANGV-MOS18-A-K」は、食品の表面温度を測る赤外線センサーを搭載することによって、加熱ムラを抑えられるほか、マイナス10℃～90℃の範囲で10℃単位での仕上がり温度を設定でき、アイスの解凍や離乳食など食材に合わせたあたためが可能なオーブンレンジ。低出力のオン／オフを繰り返すことで、じっくりあたためつつ解凍するため、冷凍したひき肉や刺身といった加減の難しい食材でも、熱を通し過ぎることなく上手に解凍できる。あわせて、手動レンジによる500W／600Wの加熱開始後に高出力へ切り替えられ、加熱時間の最大約36％短縮を可能にする「スピードボタン」も備えている。自動メニューは、レンジ加熱、グリル、オーブン調理に対応する計30種類を搭載しているので、トーストやパスタ、肉じゃが、ハンバーグ、スポンジケーキといった幅広い料理を、ボタン1つで調理できる。ドアには安定して出し入れしやすい縦開きタイプを採用し、庫内はフラット設計のため調理後の拭き掃除がしやすい。そのほか、自動メニューには「脱臭」コースも用意するほか、子どもによる誤操作を防ぐ「チャイルドロック」機能や、操作音を消せる「消音モード」も備えている。庫内サイズは幅283×高さ189×奥行き321mm。