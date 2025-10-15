人気配信者SPYGEAさん出演 ASUS ROG最新製品の体感イベントを東京タワーで開催

人気ストリーマーSPYGEAさん出演 ROG最新製品を試せる特別イベント開催

人気ストリーマーSPYGEAさん出演決定 豪華プレゼント当たるビンゴやトークショーも実施

SPYGEAさん

ASUS JAPANは11月2日、ゲーミングブランドRepublic of Gamers（ROG）の最新製品を実際に見て・触れて・体験できる特別イベント「ROG × SPYGEA: Real Play Day in RED TOKYO」を、RED TOKYO スカイスタジアム（東京タワー5階）で開催する。参加無料。事前申し込み受付中だが、先着順なので注意だ。イベントでは、ストリーマーとして人気のSPYGEAさんをゲストに、ROG製品を使用した公開収録企画を行う。プロならではのゲームプレーを間近で体感でき、トークショーや撮影など、来場者がその世界観を直接味わえる内容となっている。なお、SPYGEAさんのほかにもゲストが登場する予定となっており、こちらは後日発表だ。会場内には、自由にROG製品を体験できる体験ゾーンを設置。ゲーミングモニター、マウス、キーボードなど、パフォーマンスとデザイン性を兼ね備えたROG製品の魅力を体感可能だ。さらに、来場者参加型のビンゴゲームも実施し、豪華プレゼントが当たるチャンスもある。そして、現地では数量限定のSPYGEAさんとのコラボグッズも発表する予定。入手方法などの詳細は後日、ROG JAPAN公式Xでアナウンスするとのこと。イベントは14時からの第1部、15時40分からの第2部の二部制で行われる。専用のGoogleフォームから参加申し込みが可能だ。