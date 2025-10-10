シャークニンジャ、カーペットやラグのシミを取れる「コードレスハンディ型クリーナー」

Shark StainForceコードレスシミ取りクリーナー

水と比べて洗浄力が2倍の専用洗剤付き

使用イメージ

コーヒーやワインなど、さまざまなシミ汚れを除去可能

付属の専用洗剤（左）と、専用洗剤の使用イメージ

さまざまな場所の掃除に対応

掃除後の汚水は汚水タンクの排水口を開けるだけで排水できる

色や点灯状態によってバッテリー残量が

ひと目でわかるLEDインジケーターを搭載

シャークニンジャは10月23日に、コードレスシミ取りクリーナーの新製品「Shark StainForce（シャーク ステインフォース）コードレスシミ取りクリーナー」を発売する。価格はオープンで、実勢価格は2万9700円前後の見込み。「Shark StainForceコードレスシミ取りクリーナー」は、同社が日本ではじめて展開するコードレスシミ取りクリーナーで、カーペット・ラグ、布製品に特化し、ハンディ型なので急な液体汚れでもサッと取ってサッと使える。収納に便利なキャリーケースが付属し、本体と専用洗剤のスプレーボトルをまとめて収納しておける。パワフルなモーターによって、汚れや水分が繊維に入り込む前にしっかり吸引し、カーペット・ラグや布製品に対応しており、ソファー、カーテン、車のシートをはじめとするさまざまな場所で使用できる。ジュース、コーヒー、ワイン、ペットの粗相や足跡、絵具といった汚れのほか、古いシミ汚れにも対応している。水と比較して2倍の洗浄力を備えた専用洗剤が付属し、スプレーをする際に2種類の専用洗剤がスプレーヘッドで混ぜ合わせられることで、高い汚れ落ちと消臭効果を発揮する。また、カーペットについたペットの足跡や粗相などのにおいも除去可能となっている。さらに、パワフルなモーターが汚水と空気を分離することによって、吸引した汚水が漏れることなくさまざまな角度で使える。ソファー、カーテン、車のシートの背もたれといった、普段シミ汚れを掃除しにくい場所にも対応し、場所によってアタッチメントを付け替える手間もかからない。掃除後の汚水は汚水タンクの排水口を開けるだけで簡単に排水でき、汚水タンクは本体に水を入れて電源をオンにすることで洗浄が可能なほか、キャリーケースに水を入れて本体を格納し、電源をオンにすることでも洗浄できる。そのほか、充電パッドはマグネット式なのでプラグを抜き差しする手間がかからず、充電ポートの故障も防げる。また、コードにひっかかった際にもマグネットが外れるため、安心して使える。バッテリー残量を4段階で表示する、LEDインジケーターも備えている。