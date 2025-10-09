アラジン、「トースター」と「グリル＆トースター」で10周年記念の限定カラーモデル

「アラジン グラファイトトースター（2枚焼き）」（左）と

「アラジン グラファイト グリル＆トースター（4枚焼き）」の10周年記念限定カラーモデル

シリーズ累計出荷台数は400万台超え！

（上段左から）ブリティッシュグリーン、ペールラベンダー、

（下段左から）スーパーブラック、エナメルホワイト

日本エー・アイ・シーは10月10日に、千石の特許技術である「グラファイトヒーター」を搭載した「アラジン グラファイトトースター（2枚焼き）」と「アラジン グラファイト グリル＆トースター（4枚焼き）」の10周年記念限定カラーモデルを、公式オンラインショップ「アラジンダイレクトショップ」において、数量限定で発売した。「グラファイトトースター」シリーズは、「グラファイトヒーター」を世界で初搭載し、外はカリッと中はモチモチの理想のトーストを実現し、2015年の誕生以来シリーズ累計出荷台数が400万台超に達している。今回発売された10周年記念限定カラーモデルは、発売から10年という記念すべき年を迎えて、ブランドを支えてくれたユーザーとともに歩んだ証として企画された。「アラジン グラファイトトースター（2枚焼き）」のカラーは、3月にInstagramで実施した「あなたの投票で決まる限定カラートースター」企画に寄せられた投票によって、落ち着いた深みがありインテリアに映える「ブリティッシュグリーン」と、穏やかな雰囲気と上品さが印象的な「ペールラベンダー」の2色が、記念カラーとして選ばれている。価格は1万4080円。「アラジン グラファイト グリル＆トースター（4枚焼き）」は、同機種だけに用意されたプレミアムカラーとして、漆黒の輝きが際立つ「スーパーブラック」と、上質な艶を放つ「エナメルホワイト」の2色が加わり、計4色展開となり、特別仕様としてドアが優しく閉まるソフトダンパーが搭載された。価格は、ブリティッシュグリーンとペールラベンダーが2万2000円、スーパーブラックとエナメルホワイトが2万7500円。