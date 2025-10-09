エレコムの「iPhoneと連携する防犯ブザー」 通報と位置情報の共有、SMS送信がすぐできる

iPhoneと連携ですぐ通報 エレコムの防犯ブザー

ブザーが鳴ってライトも点滅 ワンボタンで通報や位置情報共有が可能に

LGT-UCSS1WHM

ピンを引いてワンタップで通報が可能

iPhoneの「探す」アプリで自分が登録した

iPhoneの位置を家族や友人に共有

夜道でも安心なLEDライト

バッグなどに付けて持ち歩ける

エレコムは10月7日、夜道の一人歩きや災害時に役立つ4つの機能を備え、iPhoneと連携する防犯ブザー「LGT-UCSS1WHM」を発売した。店頭実勢価格は5980円。新製品は、緊急時に大音量で防犯ブザーを鳴らし、同時にLEDライトを点滅させ周囲に危険を知らせるスティックタイプの防犯ブザー。近接100dB以上、1m離れたところでも85dB以上の大音量アラームが作動し、赤色点滅ライトで、周囲に緊急事態を知らせる。あらかじめiPhoneと連携しておくと、防犯ブザーを鳴らした時にワンボタンで警察や消防への通報、登録した緊急連絡先へのSMS送信、位置情報の共有が可能。子どもから高齢者まで、一人で行動している時の安全対策におすすめだ。Bluetoothでペアリングするとアラーム作動と同時に「緊急SOS」機能を起動。ファンクションボタンを5回押すことで、ブザー音やライトを作動させずに通報できる「サイレント通報」にも対応する。専用のストラップホールが付属するため、ストラップをピンにつけることで起こる誤動作を防止している。夜道でも安心なLEDライトも搭載し、白色点灯・白色点滅・赤色点滅・緑色点滅の4モードを使用可能。夜道や停電時にも活用できる。本体は重量約35gで、IP65の防塵・防水設計。USB Type-Cによる充電に対応し、一度のフル充電で約6カ月間使用可能。ストラップホールと付属のリングカラビナで、バッグなどに付けて持ち歩ける。