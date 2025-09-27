防災に役立つ「what3words」活用法！住所がない場所も「3単語」で特定できる

BCNの場所は「///つたえる。あいであ。すしや」、「what3words」とは

山奥のキャンプ場や海岸沿いの釣り場など、住所が存在しない場所での緊急時に自分の居場所を伝えるのは容易ではありません。119番通報の現場でも、周囲に目印がない山間部や広い公園内では「口頭で説明するだけでは通報地点の特定が困難」になり、救助隊の到着が遅れるケースも指摘されています［1］。こうした課題を解決する新しい手段として注目されているのが「what3words（ワットスリーワーズ）」というサービスです。山奥や海岸沿い、広い公園内など住所がないような場所で、地図アプリで現在地を示そうとしても、緯度経度の数字を読み上げたり、長いGoogle マップのURLを送ったりするのは現実的ではありません。また、「この辺です」と言えても、範囲が広すぎてピンポイントで伝わらないこともあります。what3wordsは、地球上を3メートル四方のグリッドに区切り、それぞれのグリッドにユニークな三つの単語（3ワードアドレス）を割り当てた革新的な位置情報技術です［2］。例えば、東京・渋谷のハチ公像付近は「///いちば・こうてい・おいて」という3単語で表されます［3］。使い方はシンプルで、スマホアプリやウェブ版で自分の現在地や目的地の3ワードアドレスを確認し、その3単語を相手に伝えるだけです。伝えられた側は、what3wordsのアプリやサイトにその3単語を入力すれば、地図上に正確な位置が表示されます［4］。3単語の組み合わせは言葉として覚えやすく、緯度経度の数字列よりも圧倒的に扱いやすいのがポイントです［5］。さらに専用アプリはオフラインでも利用可能なので、通信圏外や災害でネットが不安定な状況でもGPSさえ拾えれば3単語の住所を特定できます［6］。実際に、what3wordsアプリを使って東京・神田にあるBCNの位置を示してみました。すると「///つたえる。あいであ。すしや」という3単語で表示されました。「///つたえる。あいであ。」はメディア・調査会社であるBCNらしさを表す単語ですが、「すしや」は少し疑問です。神田界隈には寿司店が多くあるからかもしれません。もっとも、3単語は特に場所に関連するワードが割り当てられているわけではなく、たまたまそうだったということのようです。この「///つたえる。あいであ。すしや」を共有すれば、位置情報を相手に伝えられますし、逆にwhat3wordsアプリで「///つたえる。あいであ。すしや」で検索すれば、BCNに辿り着けるというわけです。実に操作は簡単です。海外では既に英国の緊急対応機関の80％以上がwhat3wordsを導入していて、米国やドイツなど世界各国で124カ所以上の救急センターが採用するなど有効性が実証されています［7］。とはいえ2025年現在、日本における一般的な110番・119番通報のオペレーターが直ちにwhat3wordsに対応してくれるとは限りません。what3wordsを伝えても理解されない場合は、スマホの地図アプリで確認できるGoogle マップの「Plus Code」を伝えるのも一案です。Plus Codeは住所代わりに使える短い英数字と地域のコードです。住所がない地点でも「6FV2+R3 東京」などの形式で正確な場所を特定できます［10］。Google マップの「現在地を示す青い丸」をタップすると、一番下に「Plus Code」の文字が表示されます。実際にBCNがある場所をタップしてみると、Plus Codeは「MQR9＋J46 千代田区、東京都」と表示されました。知り合いなどに伝える際は、「コードをコピー」して伝えます。Plus Codeを受け取った相手は、Google マップの検索欄にそのPlus Codeをコピペして入力すれば、ピンポイントの位置を把握できます。建物の入口が複数箇所ある場合でも、どこの入口にいるのかがわかります［10］。緯度経度をそのまま伝えるよりもシンプルで間違いにくいコードになっており［11］、オープンソース技術のため専用の通信がなくてもオフラインで生成・利用できる利点があります［12］。what3wordsの競合となる位置コード技術はいくつか存在します。前述のGoogle Plus Codeは世界中で無料公開されており、混同しやすい文字を除いた20種の英数字で構成されるため口頭でも比較的伝えやすい設計です［10］。例えば、広い代々木公園で集合地点を決める際、「87G8+V5 東京」といったPlus Codeを共有しておけば確実に特定できるでしょう［13］。一方で、英数字のコードは覚えづらさもあり、三つの短い単語で完結するwhat3wordsの手軽さは捨て難い魅力です［5］。災害時の地域活動でも、what3wordsはさまざまな活用が考えられます。例えば自治体の指定避難所が広い公園だった場合、事前に避難拠点となるテントの場所を3ワードアドレスで周知しておけば、初めて来る人でも迷わずに辿り着けます。また町内会の防災訓練で、参加者同士がお互いのスマホにwhat3wordsアプリを入れて位置共有の手順を練習しておけば、本番の安否確認で役立つでしょう。避難場所となる公園などの広い場所でも、細かくエリアを説明できるので安心です。災害はいつ起こるか分かりません。家族全員が一緒にいる時に被災するとは限らないので、「非常時にどうやってお互いの無事と居場所を知らせあうか」を日頃から話し合っておくことが大切です［18］［19］。例えば、家族で集まる場所を決める際には、避難場所そのものだけでなく「〇〇小学校正門横」など具体的に落ち合うポイントまで決めておきましょう［19］。その地点の3ワードアドレスをメモしておけば、万が一バラバラになったときも「○○で会おう」と簡単に共有できます。また、地域の防災訓練ではwhat3wordsやPlus Codeを使った位置伝達ゲームを取り入れてみるのも一案です。こうした事前準備と練習を通じて、「ここにいるよ！」を正確に伝える方法を家族や地域で共有しておけば、いざという時の安心感が違います。災害時の連絡手段は一つに頼らず複数の方法を用意しつつ、新しいツールもうまく採り入れて地域の防災力を高めていきましょう。［20］［21］（ライター・レイ坂本）出典：1.Smart119 Press Release （2022）［1］［2］2.Risk Management News （2020）［3］［7］3.Note: Location Sharing Technologies （2019）［5]［14]4.Honichi News （2019）［6]5.Future Tech Blog （2022）［10]［12]6.CAPA Blog （2020）［13]［11]7.Jenix Co. （2025）［16]［17]8.Haseko Bosai Info （n.d.）［19]________________________________________［1］［2］［8］［9］「Smart119」が世界的位置情報アプリと連携。住所や目印がない場所でも119番通報者の位置特定が容易に | 株式会社Smart119のプレスリリースhttps://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000075.000056624.html［3］［4］［7］［20］［21］住所より簡単に正確な位置情報を伝える | ニュープロダクツ | リスク対策.com | 新建新聞社https://www.risktaisaku.com/articles/-/37245［5］［14］［15］位置情報を伝える技術｜Masato SERIZAWAhttps://note.com/mserizawa/n/nd5b8dda20c60［6］「what3words」とは？仕組みとメリット・デメリットを解説！世界中の住所を3つの単語で表す新システム | 訪日ラボhttps://honichi.com/news/2019/12/03/what3wordskaisetu/［10］［12］Plus Codeについて調べた | フューチャー技術ブログhttps://future-architect.github.io/articles/20220726a/［11］［13］Google plus codeとは｜ピンポイントで場所を指定できて便利なコード | 株式会社キャパhttps://www.capa.co.jp/archives/33958［16］［17］【2025年最新】距離別で選ぶ！トランシーバー・無線機おすすめ15選 - 無線機・トランシーバー・インカムのジャパンエニックスhttps://www.jenix.co.jp/best15/［18］［19］家族で決めておくべきこと ≪ 地震に備える ≪ 自然災害お役立ち情報https://e-suteki.haseko.jp/saigai/kimeru.html