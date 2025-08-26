アートで防災・防犯！非常時の備蓄品を収納できるフレーム

「SONAENO 飾れる防災収納フレーム」の設置イメージ

インテリアに溶け込む防災

収納イメージ

非常用トイレの収納イメージ

付属のアートポスター

A3サイズとA4サイズの2種類を用意

ドリームは9月上旬から、防災グッズブランド「SONAENO」の第6弾アイテムとして、非常時の備蓄品などをたっぷり収納できるアートフレーム「SONAENO 飾れる防災収納フレーム」を販売する。価格は、A3サイズが6480円、A4サイズが5480円。「SONAENO 飾れる防災収納フレーム」は、「防災グッズや備蓄品の保管場所に困る」「いざという時にすぐ取り出せない」といった課題を解決して、目に見える場所に美しく備えられるアイテム。裏面に深さ4cmの収納スペースを備えており、非常食や衛生用品、電池などの収納が可能なほか、数日分の生活費として現金など貴重品を収納しておくことで、防災にも防犯にも役立つ。サイズはA3とA4の2種類で、A3サイズなら非常用トイレ100回分（4人家族で約5日分）の収納が可能となっている。A3サイズ、A4サイズともに、風景画や花、「SONAENO」オリジナルなど4種類のアートポスターが付属しており、好きなアートに差し替えたり、家族やペット、推しアイドルの写真、賞状、ハザードマップなどを飾ったりして楽しめる。また、縦横どちら向きにも設置できるほか、立て掛けと専用フックでの壁掛けの両方に対応している。