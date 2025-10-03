思い立ったらすぐ使える ケルヒャーで最軽量・最コンパクトのハンディスチーマー 先行販売が好評 水だけで99.99％除菌

ケルヒャーから気軽に使えるハンディスチーマーが先行販売

約30秒で準備完了 思い立ったらすぐ使えるハンディスチーマー

SC 1 Multiシリーズ

コンパクトだから置き場所にも困らない

待ち時間が短いからすぐに使える

カルキ成分を除去し水アカを防ぐ

「スケール除去カートリッジ」を搭載

ペットがいても大丈夫

キッチンにも使える

お風呂場にも、いろいろな場所で使える

SC 1 Multi（左）、SC 1 Multi＆Up

ドイツ・ケルヒャー社の日本法人ケルヒャー ジャパンは10月1日から、ハンディスチーマー「SC 1 Multiシリーズ」の先行販売を応援購入サービス「Makuake」で開始した。プロジェクト開始から1日で、超超早割、超早割、早割が受付を終了する人気ぶりを見せている。新製品は、掃除嫌いでも“きれいな家”を簡単に維持でき、家中のさまざまな汚れに使えるスチームクリーナー。スチームクリーナーは、高い清掃性能がある一方で、収納や面倒な使用方法が課題だったが、SC 1 Multiは手軽さを追求し、日常的な掃除にすぐに使える瞬発力が魅力だ。重量は1.5kgとケルヒャースチームクリーナーの中では最軽量で、サイズは長さ345×幅113×奥行190mmとコンパクト。収納場所を選ばず、思い立った時にすぐに取り出せる。そして、同社のコンパクトモデルでは初となるフローヒーター式を採用しており、スイッチを入れてから約30秒でスチーム生成が可能だ。さらに、水がなくなってもタンクに給水してすぐに使用できるため、作業を中断することなくスムーズに清掃できる。給水タンク容量は0.2Lで、スチーム連続噴射時間は約6分。清掃面積は約30m2だ。蒸気は、約100℃の高温スチームとなっており、家中のあらゆる場所の汚れ落としやにおい取り、除菌に活躍する。汚れやぬめりなどを浮かし、剥がし、溶かす。これらの工程を水だけで行い、バクテリアやウイルスを99.99％除菌するので、赤ちゃんやペットがいる家庭でも安心して使用できる。ラインアップは2種類。通常のSC 1 Multiには本体のほか、ノズルヘッド、ブラシ、ハンドブラシ、ハンドブラシ用カバー1枚、延長スチームホース、スケール除去カートリッジが付属。価格はMakuake割で1万4912円。さらにSC 1 Multi＆Upには、これらに加えて床清掃用のフロアノズルと延長パイプが付属する。こちらも価格はMakuake割で1万9612円。