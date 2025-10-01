色が変わる!? 楽しさも潤いも持ち歩ける「Korobaan サーモカラー加湿器」

「Korobaanサーモカラー加湿器」の使用イメージ

好みのカラーを選んで日常に彩りをプラス

温度の変動にともなう本体カラーの変化イメージ

本体底面の吸盤で倒れにくい

取っ手付きなので給水や持ち運びしやすい

ドウシシャは9月下旬に、冷たい水を入れると本体カラーが変化する「Korobaan（コロバーン）サーモカラー加湿器」を、公式オンラインショップ「ドウシシャマルシェ」などで発売した。カラーは、アイボリー、ピンク、ネイビー、イエローの4色で、価格は4928円。「Korobaanサーモカラー加湿器」は、冷水を入れて本体が冷えると水が入っている部分の色が変化し、室温が低く本体が冷えた際には本体全体の色が変化する加湿器。本体カラーがアイボリーならターコイズへ、ピンクならブルーへ、ネイビーならパープルへ、イエローならオレンジへと色が変わる。本体底面には吸盤を備えており、接地面に吸着するため横からの衝撃に強く倒れにくい構造を採用する一方、真上には簡単に持ち上げられる。動作音の小さい超音波式を採用しているため、オフィスのデスクや勉強机といった集中したいシーンでも使いやすい。また、軽量で持ち運びしやすいので、デスク周りだけでなくリビングや寝室など、使いたい場所へ気軽に移動させて使える。さらに、本体にはリチウムイオン電池を搭載しているため、コードレスでの使用が可能で、PCやUSB充電器から本体のUSB Type-C端子への給電にも対応している。バッテリー駆動時間は約4時間、USB接続時の連続使用時間は約8時間。そのほか、取っ手を備えたタンブラー型のデザインを採用することによって、持ち運びやすいほかスムーズに給水できる。また、取っ手によって満水時でも安定して持ち運べる。