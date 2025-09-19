デスクにぴったりの加湿器！ 倒れにくい「Korobaan ポータブルスリム」がドウシシャから

Korobaan ポータブルスリム

充電式でコードレスでも使用できる

本体底面の吸盤

本体上部から簡単に給水できる

2色のカラーバリエーションを用意

ドウシシャは9月中旬に、倒れにくい加湿器「Korobaan（コロバーン）」シリーズの新機種として、「Korobaan ポータブルスリム」を公式オンラインショップ「ドウシシャマルシェ」などで発売する。カラーは、ホワイト、グレーの2色。価格は3828円。「Korobaan ポータブルスリム」は、卓上での使用を想定した加湿器で、「Korobaan」シリーズ共通の独自構造である吸盤によって倒れにくく、またリチウムイオン電池を採用した充電式でコードレスでも使えるため、オフィスワークやリモートワークでの使用に適している。本体の底面に吸盤を備えており、接地面に吸着すれば横から衝撃を受けた場合でも倒れにくい。電源にはリチウムイオン電池を採用し、コードレスでの使用が可能になっている。充電端子はUSB Type-CでPCやUSB ACアダプタから給電できる。本体上部からそのまま水を入れられるので給水しやすく、水タンク容量は400mL、1時間あたりの加湿量は約50mL。従来機種「Korobaan ポータブル」の水タンク部分のデザインを変更したことで、シンプルでよりスリムに見えるデザインとなった。そのほか、静音性の高い超音波式を採用しているため、きめ細かい霧で快適な加湿が可能であり、ボタン1つで操作できるシンプル設計を採用している。使用時間は、USB給電の場合が約8時間、内蔵バッテリーでの動作が約4時間。