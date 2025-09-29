香りと潤いを、もっと手軽に！ 超音波式加湿器の新製品がドウシシャから

お手入れカンタン アロマ対応 超音波式加湿器

お手入れのしやすさに特化

上部から直接給水できる

ムードランプでお部屋を彩る

温度によって色が変わるサーモカラー機能

ドウシシャは、水タンク内部の凹凸が少なくメンテナンスがしやすい「お手入れカンタン アロマ対応 超音波式加湿器」、「サーモカラー お手入れカンタン アロマ対応 超音波式加湿器」を9月下旬から公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」や、家電量販店などを通じて発売する。同社は、使用する場所や環境に合わせて選べるよう、スチーム式・超音波式の2種類の加湿器を展開している。新製品に採用している超音波式は、超音波で水を微粒子化して加湿する方式。消費電力が少なく、静音性が高いため、デスク回りや寝室での使用に適している。一方で、超音波加湿器は常温の水を超音波で噴出させるため、雑菌が繁殖しやすいというデメリットがある。同社では今回、手入れが不十分な加湿器内で発生したカビなどを吸い込んでしまうことに起こる、加湿器肺炎といった健康被害を減らすため、加湿器の手入れのしやすさに特化した製品を開発。超音波式加湿器の新製品として、水タンク内部の凹凸が少なく洗いやすい「お手入れカンタン アロマ対応 超音波式加湿器」と「サーモカラー お手入れカンタン アロマ対応 超音波式加湿器」の2種類をリリースする。新製品は、フタを外すだけで上部から直接給水できるシンプルな構造。水タンクは半透明仕様で、水の残量をひと目で確認することができる。毎日の給水作業をより手軽に、ストレスなく行うことができる。水タンクは、内部の凹凸が少ない設計となっており、隅々まで手軽に手入れをすることができる。超音波式加湿器で課題とされる内部のぬめりや汚れも凹凸が少ないことで落としやすく、清潔な状態を保ちやすい構造。毎日の手入れを簡単に行えることで、加湿器をより安心して使用できる。水タンクに直接アロマオイルを入れられる素材を採用。これにより、アロマ専用トレーやアロマパッドを用意することなく、お気に入りの香りを加湿器のミストとともに楽しむことができ、乾燥対策をしながらリラックスタイムを過ごすことができる。ムードランプ機能を搭載しており、LEDがグラデーションで変化する。加湿とともに光の演出を楽しめるため、部屋をやさしく照らし、インテリアとしても楽しめる。「お手入れカンタン アロマ対応 超音波式加湿器」は、ダイヤル式でミスト量を無段階に調整できる。シーンや部屋の広さに合わせて、細かく加湿量をコントロールできるため、ライフスタイルに合わせて自在に使うことができる。価格は3828円。「サーモカラー お手入れカンタン アロマ対応 超音波式加湿器」は、水タンクに温度によって色が変わるサーモカラー機能を取り入れており、冷水を入れて水タンクが冷えると水タンクの水が入っている部分の色が半透明からブルーに変化する。また、室温が低く水タンク自体が冷えた場合も、水タンク全体の色が変化する。このサーモカラー機能は、子ども向け浴室用玩具で用いられる「温度で色が変わる技術」を応用したもので、寒さで気分が落ち込みがちな季節でも気分が上がるよう、ポップな色味に変化する。価格は4928円。