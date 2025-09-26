置き方自由！ スぺパに特化した薄型空気清浄機がドウシシャから

薄型空気清浄機

限られた空間を効率的に活用

縦置き・横置き・平置きが可能で設置場所を選ばない

プレフィルターと活性炭付きHEPAフィルターの2層構造を採用

わかりやすい操作部で直感的な操作を実現

ドウシシャは9月下旬に、縦・横・平置きが可能で置き場所を選ばない「薄型空気清浄機」（APA-081）を、公式オンラインショップ「ドウシシャマルシェ」などで発売する。価格は1万978円。「薄型空気清浄機」は、縦置き・横置き・平置きの3WAYで置けるので、設置する環境に合わせて自由な使い方ができる空気清浄機。家庭の隙間やベッド下、ソファ下といったデッドスペースの有効活用が可能になるほか、棚や玄関といった目立たない場所にも設置できる。プレフィルターと活性炭付きHEPAフィルターの2層構造を採用しており、プレフィルターで大きなホコリを除去するとともに、HEPAフィルターでさらに微細なホコリや花粉、PM2.5などを99％以上取り除ける。さらに、HEPAフィルターは活性炭付きなので、タバコなどのニオイの除去にも効果を発揮する。また、プレフィルターは水洗いが可能で、HEPAフィルターは掃除機でホコリを除去できる。なお、プレフィルター、HEPAフィルターともに単体のみでの交換にも対応している。操作部は、風量切り替えやタイマーなどの直感的な操作を可能にするべく、わかりやすい配置としており、ON/OFFタイマー機能、12時間での自動オフ機能、本体の操作を最後に行ってから約1分でランプが自動的に減光する自動減光機能、小さな子どもが誤って操作することを防ぐチャイルドロック機能も搭載する。