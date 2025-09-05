先着100校限定！教育機関向けに「動画制作スキル習得プログラム」を無償で提供

国内の教育機関向けに学生の動画制作スキル習得を

支援するプログラムを先着100校限定で提供

就活で「動画での自己表現力」が問われる時代、学生に“魅せる”動画の制作スキルを

「DaVinci Resolve Studio」の画面イメージ

ブラックマジックデザインは9月2日に、国内の教育機関を対象に学生が動画制作スキルを習得できるよう支援する、新たなプログラム「DaVinci Resolveアカデミックパートナー」の提供を開始した。今回、ブラックマジックデザインが提供を開始したプログラムでは、就職活動の現場においても「動画での自己表現力」が問われる時代が到来しつつある一方、「魅せる」動画を制作できるスキルが求められる状況をふまえて、動画制作や関連授業を実施している、または導入を予定している教育機関に対し、その授業を受講する学生向けにプロ仕様の編集ソフト「DaVinci Resolve Studio」を、先着100校限定で無償提供する。教育機関に対しては、同プログラムの詳細について説明する無料相談会を行っており、無料相談会では授業をまだ開講していない教育機関に対する、立ち上げ支援も行う。「DaVinci Resolve Studio」は、編集、カラーコレクション、VFX、モーショングラフィックス、オーディオポストプロダクションという動画制作の工程を1つに統合したオールインワンソリューション。最新のAI機能を搭載し、音声からの自動字幕生成やテキストベース編集といった、従来はプロの現場でしか行うことができなかった、高度な制作を効率的に実現する。