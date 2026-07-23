2026.7.23 15:30暮らしにプラス
仙台・盛岡でドイツ生まれのバリアフリー楽器「ヘルマンハープ」体験ポップアップ開催！
日本ヘルマンハープは、東北エリア初となる「ヘルマンハープ ポップアップ in 仙台・盛岡」を、8月18日10～16時に青葉の風テラス（宮城県仙台市）の屋内イベントスペース、8月20日11～16時に岩手教育会館（岩手県盛岡市）の多目的ホールBにて開催する。写真ギャラリー
今回、開催される「ヘルマンハープ ポップアップ in 仙台・盛岡」は、楽器演奏を通じた地域課題解決への取り組みが高く評価され、「小規模事業者持続化補助金」の採択事業として行われる。
仙台会場では、10時15分～11時に特別講演「ヘルマンハープのお話と演奏」（予約不要・参加無料）を実施する。また、11時15分～11時45分および13時～13時30分には「すぐ弾ける体験ワークショップ」（要・予約）が行われる。
盛岡会場では、11時30分～12時および14時～14時30分に「すぐ弾ける体験ワークショップ」（要・予約。有料）を実施するほか、13時～13時45分に特別講演「ヘルマンハープのお話と演奏」（予約不要・参加無料）を予定している。
なお、仙台会場、盛岡会場ともに、日本ヘルマンハープ振興会の会長である梶原千沙都氏が登壇する。
東北エリア初開催ヘルマンハープは、1987年にドイツの農場主であるヘルマン・フェー氏が、ダウン症の息子のために開発した弦楽器。独自の楽譜システムを採用することで、五線譜が読めなくても指1本ですぐにメロディを奏でられ、「音楽のバリアフリー」化を実現した。
今回、開催される「ヘルマンハープ ポップアップ in 仙台・盛岡」は、楽器演奏を通じた地域課題解決への取り組みが高く評価され、「小規模事業者持続化補助金」の採択事業として行われる。
仙台会場では、10時15分～11時に特別講演「ヘルマンハープのお話と演奏」（予約不要・参加無料）を実施する。また、11時15分～11時45分および13時～13時30分には「すぐ弾ける体験ワークショップ」（要・予約）が行われる。
盛岡会場では、11時30分～12時および14時～14時30分に「すぐ弾ける体験ワークショップ」（要・予約。有料）を実施するほか、13時～13時45分に特別講演「ヘルマンハープのお話と演奏」（予約不要・参加無料）を予定している。
なお、仙台会場、盛岡会場ともに、日本ヘルマンハープ振興会の会長である梶原千沙都氏が登壇する。
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外部リンク
日本ヘルマンハープ＝https://www.hermannharp.com/ 「ヘルマンハープ ポップアップ in 仙台・盛岡」＝https://www.hermannharp.com/news-detail.php?id=156
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