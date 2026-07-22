2026.7.22 19:00

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「AppleCare＋」の盗難・紛失プランがiPad／Apple Watchに拡大　新しいサブスクリプションプランを導入

Apple ウェアラブル iPad

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　Appleは7月22日、日本での「AppleCare＋」の盗難・紛失に対する保証をiPadとApple Watchに拡大し、あわせて新しいサブスクリプションプランを導入した。

iPad／Apple Watch向け「AppleCare＋」が拡充

盗難・紛失への備えとなる有料オプション

　これまでiPhoneで提供していた盗難・紛失に対応する保証をiPad、Apple Watchにも拡大。iPhone／iPad／Apple Watchの購入時または購入日から30日以内にAppleCare＋ 盗難・紛失プランを購入すると、盗難・紛失に対する保証を1年間に2回まで受けられる。

　このほか、バッテリー交換サービス、Appleの専任スペシャリストによる優先サポート、Apple純正部品を使用した過失や事故による損傷に対する無制限の修理が、Apple Store直営店やApple正規サービスプロバイダで受けられる。
 
AppleCare+ 盗難・紛失プラン iPadの料金一覧

　また、AppleCare＋について、すべてのApple製品で月払いと年払いから選べるようになった（ともに自動更新）。これにより、必要な期間にわたってより柔軟に保証を受けられる。料金は製品ごとに異なり、例えば、iPadの場合、月額780円または1年間7800円から。
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Apple＝https://www.apple.com/jp/ 「AppleCare＋」＝https://www.apple.com/jp/applecare 「iPad」＝https://www.apple.com/jp/ipad/
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