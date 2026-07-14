2026.7.14 17:30暮らしにプラス
18歳以下の子ども限定！ 「JRE BANK」口座開設キャンペーン
東日本旅客鉄道（JR東日本）とビューカードは、「0歳～18歳のかた限定！お子さまのJRE BANK口座開設キャンペーン」を8月31日まで実施している。写真ギャラリー
対象は7月2日時点で18歳以下だった人と、7月2日～8月31日に口座開設を申し込んだ0歳児。条件判定日は9月30日で、達成条件は、キャンペーンへのエントリー、キャンペーン期間中の新規口座開設完了、「JRE POINT リンク」登録の完了、希望の特典に設定された条件金額以上の普通預金残高（複数の特典を希望する場合はそれぞれの条件額の合算）。特典進呈時期は11月末（予定）。
今回のキャンペーンは、JR東日本の子育て支援事業「HAPPY CHILD PROJECT」と連携しており、今後、金融サービスを軸に置いた、子育て世帯のニーズに応える中長期的な特典・サービスの検討を進めていく。子どもを対象としたJRE BANK口座開設キャンペーンは、今回が初めて。
子ども名義の口座の開設にあたり、JRE BANK口座では、子どもが12歳以下の場合、親権者が子ども本人に代わって手続きできる。その場合、子どもと親権者の両方の本人確認書類の提出が必要。
条件達成で最大7つの特典がもらえる7月2日から8月31日までのキャンペーン期間中に、18歳以下の子どもの新規口座開設を申し込み、9月30日までに各種条件を達成した人に、「JRE POINT 2800ポイント」「JRE BANK優待割引券（4割引）」「JR東日本トレインシミュレータ基本パック」「一時預かり託児サービス『タクステ（アトレ川崎）』託児サービス2時間無料クーポン」など、最大7つの特典をプレゼントする。うち2つのプレゼント「新幹線ベビーカーB型」「とれたんず着せ替えシート」は抽選式で、残りの5つは条件を満たすと誰でももらえる。
対象は7月2日時点で18歳以下だった人と、7月2日～8月31日に口座開設を申し込んだ0歳児。条件判定日は9月30日で、達成条件は、キャンペーンへのエントリー、キャンペーン期間中の新規口座開設完了、「JRE POINT リンク」登録の完了、希望の特典に設定された条件金額以上の普通預金残高（複数の特典を希望する場合はそれぞれの条件額の合算）。特典進呈時期は11月末（予定）。
今回のキャンペーンは、JR東日本の子育て支援事業「HAPPY CHILD PROJECT」と連携しており、今後、金融サービスを軸に置いた、子育て世帯のニーズに応える中長期的な特典・サービスの検討を進めていく。子どもを対象としたJRE BANK口座開設キャンペーンは、今回が初めて。
子ども名義の口座の開設にあたり、JRE BANK口座では、子どもが12歳以下の場合、親権者が子ども本人に代わって手続きできる。その場合、子どもと親権者の両方の本人確認書類の提出が必要。
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外部リンク
「0～18歳未満限定！ JRE BANK口座開設キャンペーン」＝https://www.rakuten-bank.co.jp/jrebank/campaign/kodomo/ JR東日本＝https://www.jreast.co.jp/ 「HAPPY CHILD PROJECT」＝https://www.jreast.co.jp/kosodate/
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