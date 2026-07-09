2026.7.09 18:00暮らしにプラス
ローソン、車中泊施設「RVパーク」の実証実験を拡大 埼玉や静岡など27店舗で実施
ローソンは、グローリーと日本RV協会と連携して千葉県内で進めている店舗駐車場を活用した車中泊施設「RVパーク」の実証実験を、7月17日から埼玉県、静岡県、愛知県へ拡大し、27店舗で展開する。写真ギャラリー
新たに追加する店舗は、埼玉県5店舗（秩父市、秩父郡皆野町、川越市、飯能市、狭山市）、静岡県9店舗（三島市、伊豆市、駿東郡、焼津市、御前崎市、浜松市、湖西市）、愛知県3店舗（岡崎市、日進市、犬山市）、千葉県5店舗（君津市、袖ケ浦市、市原市、成田市、館山市）。キャンピングカー利用者が多い大都市圏から、1～2泊の旅行先として人気の観光地周辺を中心に選定した。
なお、今回のエリア拡大にあわせ、チェックイン時間の幅を拡大し、チェックイン15時～22時、チェックアウト10時に変更する。宿泊利用が可能な台数は1店舗あたり1日1台まで（1予約につき駐車スペース2台分）。利用料金は1回1区画につき2500～3000円。予約は専用サイト（https://rv-park.jp/）で受け付ける。
今後、東京都、神奈川県、三重県、岐阜県などへのエリア拡大も検討しており、2026年度内に約70店舗規模での展開を目指す。
埼玉県、静岡県、愛知県へ拡大「RVパーク」の実証実験は2025年7月から千葉県内の7店舗で実施してきた。お盆・年末・GWシーズンには7店舗平均で稼働率が9割を超えるなど好評で、運営面においても円滑なサービス提供を確認できたことから、今回、エリアを拡大する。
新たに追加する店舗は、埼玉県5店舗（秩父市、秩父郡皆野町、川越市、飯能市、狭山市）、静岡県9店舗（三島市、伊豆市、駿東郡、焼津市、御前崎市、浜松市、湖西市）、愛知県3店舗（岡崎市、日進市、犬山市）、千葉県5店舗（君津市、袖ケ浦市、市原市、成田市、館山市）。キャンピングカー利用者が多い大都市圏から、1～2泊の旅行先として人気の観光地周辺を中心に選定した。
なお、今回のエリア拡大にあわせ、チェックイン時間の幅を拡大し、チェックイン15時～22時、チェックアウト10時に変更する。宿泊利用が可能な台数は1店舗あたり1日1台まで（1予約につき駐車スペース2台分）。利用料金は1回1区画につき2500～3000円。予約は専用サイト（https://rv-park.jp/）で受け付ける。
今後、東京都、神奈川県、三重県、岐阜県などへのエリア拡大も検討しており、2026年度内に約70店舗規模での展開を目指す。
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