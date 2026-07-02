三菱UFJ銀行など、全従業員約3万人の血圧測定習慣化を推進

三菱UFJ銀行の全従業員を対象に行われる、

血圧測定の習慣化およびヘルスデータを活用した

セルフケア支援イメージ

3社がセルフケア支援を共同で推進

三菱UFJ銀行、オムロン、JMDCは6月30日に、三菱UFJ銀行の全従業員約3万人を対象として、血圧測定の習慣化およびヘルスデータを活用したセルフケア支援を共同で推進することを発表した。三菱UFJ銀行は健康経営の一環として、2025年9月から部店長以上向けの健康管理パッケージ「Guardian」を導入し、血圧計の配布などを通じて日常的な健康管理を推進しており、今回発表された3社共同によるセルフケア支援は、この取り組みを全従業員へと拡大することによって、測定機会の提供による行動変容を図るべく行われる。3社は日常的な血圧測定に着目して、「測定機会の提供」と「データを活用した行動変容支援」を組み合わせることで、日常的な健康管理の定着を目指す。三菱UFJ銀行では3～5月の期間、全国355拠点および20の本部ビルにオムロン製の据置型血圧計を合計420台設置した。共有スペースへの設置によって、従業員が業務の合間に血圧を測定可能な環境を整備している。あわせて三菱UFJ銀行は、三菱UFJ銀行健康保険組合と連携して、JMDCが提供するPHRサービス「Pep Up」を活用した、健康増進に向けた取り組みを推進しており、その一環として7月に全従業員を対象とした血圧測定イベントを実施する。同イベントでは、参加機会の創出、継続測定の推進、結果の振り返りを段階的に設計して、達成者にはインセンティブを付与することで、従業員の気づきと行動変容の後押しを行い、日常的なセルフケアの定着を目指す。これらの取り組みを通じて、従来の定期健診時に収集したスポットデータだけでなく、日常的な血圧データを蓄積できるようになる。日々の健康管理の習慣化を促して、継続的なヘルスデータに基づくアプローチの推進によって、年1回の健診結果だけでは捉えきれなかった、より詳細な粒度での健康マネジメントの実現へとつなげていく。また、三菱UFJ銀行はJMDCおよび三菱UFJ銀行健康保険組合と連携して、個人が特定されない形でデータを集計・分析し、従業員全体の健康状態の傾向把握や生活習慣との関連性の分析を進める。さらに今後は、これらのデータを活用することで、より効果的な健康施策の設計・改善といったデータドリブンな健康管理の高度化を検討していく。