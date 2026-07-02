エコリカ、「エコマーク」認定商品を対象としたキャンペーン開催

エコリカの商品パッケージに記載のエコマーク3000円以上の応募で、

エコ生活応援家電などが抽選で当たるキャンペーンが開催中

総額100万円相当が当たる！

エコリカは7月1日から、環境に配慮した暮らしを応援する「ついてますか？エコマーク エコ生活応援キャンペーン」を開催している。同キャンペーンでは、対象のエコリカインクカートリッジを購入したレシートと、商品パッケージに記載されているエコマークを切り取って応募すると、エコ生活を応援する賞品やデジタルギフトが抽選で当たる。応募にあたっては、3000円以上の購入（単品、ボックス品問わず。複数個の合計でも可）が必要で、ハガキまたはキャンペーンサイトの応募フォームから、9月30日23時59分まで（ハガキ応募の場合は当日消印有効）応募を受け付けている。賞品は、1等賞がパナソニックの食器洗い乾燥機「NP-TML1」、サイエンスの「ミラブル爽（さら）シャワーヘッド」、ソニーのBluetoothイヤホン「LinkBuds S」（カラーはブラック）のいずれか（それぞれ5名）、2等賞が3000円分のデジタルギフト（100名）、特別賞がエコリカ特製の「エコリカちゃん」と「回収箱男」の立体シール（300名）。