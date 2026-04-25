エレクトロニック・サービス・イニシアチブ、HeroDevsとNever-Ending Supportに関する販売代理店契約

エレクトロニック・サービス・イニシアチブが

日本におけるNever-Ending Support for Open Sourceの販売を開始

レガシー環境を安全に利用し続けることを可能にする延長保守サービス

エレクトロニック・サービス・イニシアチブは2月5日に、米HeroDevsとNever-Ending Support for Open Sourceに関する販売代理店契約を締結した。同社は2000年から、オープンソース製品を活用したシステム開発・セキュリティーコンサルティング・ソースコード検査などを提供しており、2008年以降はPHPの延長保守サービスを展開する。現在は、PHP 5.4～8.1を対象とした「PHPセキュリティー保守サービス」の提供を通じて、レガシー環境におけるセキュリティー維持に関する多数の実績を積み重ねている。HeroDevsが提供するNever-Ending Support for Open Sourceは、セキュリティーコンプライアンスを遵守すべく、EOL（End of Life）を迎えたオープンソース製品の代替可能なパッケージを提供する、レガシー環境を安全に利用し続けることを可能にする延長保守サービス。同サービスは、AngularJS、Next.js、Vue.jsといったJavaScriptフレームワーク、Spring、StrutsといったJavaフレームワーク、PHP、Djangoといったウェブ系技術を含む、多種多様な製品に対応している。今回の販売代理店契約によって、エレクトロニック・サービス・イニシアチブはPHPに加えてJavaScript・Java・Pythonといった幅広いオープンソース製品に対する、延長保守サービスを提供できる体制が整った。HeroDevsが対応する多様な技術領域と、エレクトロニック・サービス・イニシアチブが長年培ってきた延長保守のノウハウの組み合わせによって、EOLを迎えたオープンソース製品を安全に利用し続けるための、支援体制を一層強化していく。あわせて、エレクトロニック・サービス・イニシアチブを通じてNever-Ending Support for Open Sourceを購入することで、日本語での契約手続きや国内決済、技術サポートといった、日本企業に適した導入環境を提供する。