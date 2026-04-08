新生活の料理を快適に！ エバークック15周年記念で「ツルすべフライパン」が1500人に当たる

「evercook」のフライパンが1500名に当たる

プレゼントキャンペーンが開催中

累計800万枚突破のロングセラーフライパン

プレゼントキャンペーンの賞品となる、「evercook」の

「ガス火・IH対応 フライパン 26cm アプリコットベージュ」

ドウシシャは4月7～28日15時の期間、Nadiaとのタイアップによる、キッチンブランド「evercook（エバークック）」のフライパンが1500名に当たる、プレゼントキャンペーンを開催している。「evercook」は、「ずっと使いたくなる」をコンセプトに、保証付きのフライパンや鍋を提供している。ツルすべの使い心地が長持ちするため、長期愛用者やリピーターが多く、発売15年目を迎えて2025年4月時点での累計販売枚数は800万枚を突破した。現在、開催されているプレゼントキャンペーンには、Nadiaの運営する料理メディア「Nadia」内のキャンペーンページにて、フライパンに関するアンケートに回答すると応募できる（応募者多数の場合は抽選となる）。同キャンペーンでプレゼントされるのは、「evercook」の「ガス火・IH対応 フライパン 26cm アプリコットベージュ」。独自のふっ素樹脂コーティングを施すことでこびりつきにくく、オムライスや焼きそばもツルっときれいに盛り付けられる。あわせて、ふっ素樹脂コーティングが調理物のこびりつきを防ぐことによって、ゴシゴシとこすったり、つけ置きしたりする必要がなく、少ない洗剤と水で汚れを簡単に洗い落とせる。なお、今回プレゼントされるのは、アプリコットベージュの本体に木目ハンドルを備えたNadia限定デザインのフライパンとなる。