「成功している企業」と「迷走する企業」の違いは？

2026年 Webマーケティング実態調査を実施

WINDOMは、Webマーケティング担当者を対象に「Webマーケティング実態アンケート」を実施した。急速に変化するデジタルマーケティング市場において、多くの企業が直面している課題と、実際に成果を上げている施策の「リアル」を公開した。アンケートは、企業のWebマーケティング担当者739人を対象に実施。多くの企業が予算配分に悩む2026年、成功している企業と苦戦している企業の「違い」がデータから明らかになった。AI技術の発展や検索アルゴリズムの変化、SNSプラットフォームの多様化により、企業のWebマーケティング戦略は転換期を迎えている。「何が正解かわからない」という現場の声に応えるべく、今回、WINDOMではインターネットリサーチを用い、実態調査を実施した。「最も成功した施策」1位はソーシャル広告（23.0％）。しかし、「最も失敗した施策」2位も同じくソーシャル広告（16.7％）であり、同じツールでも運用次第で結果が真逆になる実態が判明した。成果が出なかった最大の要因として「クリエイティブ／メッセージの弱さ（20.3％）」と「戦略ミスマッチ（18.5％）」が上位を独占。小手先のテクニックよりも「中身（コンテンツ）」が問われている。成功の最大要因は「ツールの性能」ではなく、「社内へのノウハウ蓄積・専任担当の設置（17.3％）」や「信頼できるパートナーとの伴走」（15.20％）、「ゴール設計」（15.20％）であった。2026年に注力したい（予算を増やしたい）施策としては、1位「ソーシャル広告（10.0％）」、2位「検索広告（8.1％）」と、王道のWeb広告やSEO（検索エンジン最適化）への投資意欲がランキング上位を占める結果となった。AI検索対策（SGE／AIO）への関心も見られた（1.6％）。