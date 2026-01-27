NUARL、イヤーカフ型イヤホンの30日間フィッティング・キャンペーン

「νClip」の装着イメージ

クリップ型イヤホンへの不安を安心に変える新しい試み

νClip

エム・ティ・アイは1月27日～3月27日の期間、オリジナルブランド「NUARL（ヌアール）」から、イヤーカフ型クリップタイプイヤホン「νClip（ニュークリップ）」を購入から30日間じっくりと試せる、「30日間フィッティング・キャンペーン」を開催している。耳の形状には指紋のような大きな個人差があり、とりわけクリップ型イヤホンは店頭での短時間の試着だけでは、「長時間使用時の痛み」や「自分の耳への適合性」を判断しにくい。そこで同キャンペーンでは、期間中に対象ストアにて「νClip」を購入して、装着感に満足できなかった場合は、購入から30日以内なら全額返金を保証する。返金を受けるには、商品の出荷後30日以内に購入店の注文履歴（マイページ）の「お問い合わせ」から返品を申請した上で、購入したストアに商品を返送（返品時の送料は元払い）する必要がある。返品商品の到着および内容確認後に、返金処理が実施され完了次第メールで案内される。決済方法はクレジットカード払いのみ。なお、返品する製品は破損や個装箱を含む同梱物の不足がないものに限り、事前の申請がない返品は返金対象とならない場合がある。また、同キャンペーンの申し込みは期間中1回かつ1台のみとなる。対象ストアは、「NUARL」公式オンラインストア（Yahoo!ショッピング店、楽天市場店、Amazon店）。「νClip」は、圧迫感を極力抑えつつ安定したホールド感を実現するイヤーカフ型のオープンタイプイヤホン。オープン型ながらMEMSハイブリッドドライバーを採用することによる妥協のない高音質で、装着時の美しさを追求したアクセサリーのような外観となっている。また、音楽再生だけでなく、AIアプリ連動によるライブ翻訳や会議要約・議事録作成にも対応する。