豪華プレゼントが当たる！ GigaCrystaのゲーミングモニターと人気ゲームがコラボ

アイ・オー・データ機器は12月24日に、推奨ゲームタイトルとの「5社連続コラボプレゼントキャンペーン」を、ゲーミングディスプレーブランド「GigaCrysta」の公式Xアカウント（@GigaCrysta_io）にて開催している。「GigaCrysta」は、ブランド設立当初よりゲームタイトルとのコラボレーションを大切にしており、推奨認定されたゲーミングディスプレーを使用することで、ゲームの世界観や色彩、キャラクターの表情、バトルの一瞬まで、作品の魅力を余すことなく楽しめる。今回の「5社連続コラボプレゼントキャンペーン」は、多くのファンに愛されているゲームメーカーとともに、国内のゲーム業界をさらに盛り上げるべく行われている。コラボレーションするタイトルは以下の通り。第1弾：「モンスターハンターワイルズ」（カプコン）第2弾：「Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage」（セガ）第3弾：「METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER」（KONAMI）第4弾：「ファイナルファンタジーXIV」（スクウェア・エニックス）第5弾：「ELDEN RING NIGHTREIGN」（フロム・ソフトウェア）