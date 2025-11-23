レビューするだけで最大5000円分ゲット！ GigaCrystaキャンペーン開催中

「#ギガクリスタレビューCP」を付けて投稿

アイ・オー・データ機器は2026年1月31日まで、ゲーミングディスプレイ「GigaCrysta（ギガクリスタ）」のレビューキャンペーンを開催している。同キャンペーンでは、期間中にゲーミングディスプレーのGigaCrystaシリーズを購入して、製品レビューを購入元のオンラインショップ、または各SNSへ投稿することで参加できる。なお、レビューをSNSへ投稿する場合は、必ずハッシュタグ「#ギガクリスタレビューCP」を付けて投稿する必要がある。レビュー投稿後、専用フォームにリンクと購入情報を入力すれば応募完了。対象金額分の「えらべるPay」（購入機種に応じて、5000円分、または2000円分が選べる）がもらえる。応募にあたってはレシートや領収書画像のアップロードも必要で、応募期間は26年2月15日までとなる。