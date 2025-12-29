写真を見るだけでなく声や音も再生できる「オンラインアルバム TSUNAGU」

写真の表示や音声の再生が可能な

「オンラインアルバム TSUNAGU」がリリース

リンクの共有で閲覧できるから家族間やSNSでのシェアも

アルバム閲覧イメージ

オリジナルの雛型を使用してデザインして作成したアルバムのイメージ

ユー・ディーは12月23日に、同社がこれまで産科・産婦人科向けに提供してきた「絆アルバム」を、写真を見るだけでなく音声も再生可能な「オンラインアルバム TSUNAGU」として、新たに提供を開始した。「オンラインアルバム TSUNAGU」は、写真や動画に加えて声や音も含めた記録へのニーズの高まりを受けて開発されたサービスで、アルバムはリンクを共有するだけで閲覧できるため、家族間での共有やSNSなどを通じたシェアに適している。アルバムのページをめくると、そのページに紐づいた音声が再生されるので、残しておきたい「声」を写真とともに記録して未来へ残せる。また、アルバムにはインターネットを通じてスマートフォンやPCからアクセス可能なため、遠く離れた場所に住む家族や友人とも簡単にシェアできる。オンラインアルバムなので、紙のアルバムで起こりがちな紛失や経年による劣化を気にすることなく利用可能で、オリジナルの雛型（テンプレート）を作れるため、特色やブランドイメージに合わせたアルバムデザインも提供できる。