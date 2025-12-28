MSIプレゼントキャンペーン開催中！ PCパーツ購入でLucky Bagを抽選ゲット

  • ホーム
販売戦略

2025/12/28 13:00

　エムエスアイコンピュータージャパン（MSI）は12月19日～2026年2月1日の期間、対象製品を購入して応募した人の中から抽選で20名に、MSIオリジナルノベルティグッズの入った「Lucky Bag」をプレゼントする、「Merry Christmas ＆ Happy New Yearプレゼントキャンペーン」を開催している。

対象製品の購入＆応募で「Lucky Bag」が
抽選で当たるキャンペーンが開催中

キャンペーンの応募は最大4回まで

　対象製品の購入期間は2026年1月18日までで、複数の製品を購入した場合でもキャンペーンへの応募は最大で4回までとなる。

　応募にあたっては、キャンペーン対象製品を購入して、MSIメンバーセンターにログイン（アカウントがない場合は新規作成）し、キャンペーンページにて「Merry Christmas ＆ Happy New Yearプレゼントキャンペーン」からアクセス可能な応募ページにて、購入製品の情報を入力して購入証明書と製品本体のシリアルナンバーの写真をアップロードする。

　当選者には、応募時に登録したメールアドレスに通知される。

　キャンペーン対象製品は以下の通り。
 
キャンペーン対象のマザーボード

キャンペーン対象の簡易水冷CPUクーラー
 
キャンペーン対象の空冷CPUクーラー
 
キャンペーン対象のPCケース
 
キャンペーン対象の電源ユニット

