ウルトラファインバブル給水ホースやスマートグラスが話題【今週のニュースまとめ】

【今週のニュースダイジェスト】 12月19～25日の期間、「BCN＋R」で注目を集めたのは、「ウルトラファインバブル給水ホース」について取り上げた記事だった。「湯どころみのり」を紹介した記事も読者の興味を引いた。「冬の大感謝祭」「3デバイスを一つにしたスマートグラス」「赤ちゃんファースト」がテーマの記事も関心が高かった。ヤマダホールディングスは12月25日に、ヤマダオリジナルの「RORO洗濯機用ウルトラファインバブル給水ホース」（YUFBH90N）を、全国の「ヤマダデンキ」「ベスト電器」「マツヤデンキ」店舗（一部を除く）、公式オンラインショップ「ヤマダウェブコム」で発売する。価格は1万4080円。RORO洗濯機用ウルトラファインバブル給水ホースは、現在使用している洗濯機に装着することによって、0.001mm未満の超微細な泡が繊維のすき間の奥まで届いて、皮脂汚れに対する洗浄効果を高めるとともに洗濯槽で繁殖しているカビまで落とせる。楽久屋は2026年1月4日まで、同社の運営する「湯どころみのり」（岐阜県羽島郡岐南町）において、「年末年始ご愛顧感謝キャンペーン」を開催している。同キャンペーンでは、元旦の早朝5時から営業する「元日風呂」や、先着200人への「無料ふるまい雑煮」、浴場替わり湯や子ども向けの「お菓子つかみどり」といった、さまざまなイベントを用意している。サードウェーブは、全国の「ドスパラ」店舗で2026年1月8日の閉店まで、公式オンラインショップで2026年1月9日10時59分まで、「冬の大感謝祭」を開催している。冬の大感謝祭では、100人に1人の割合で期間中の買い物全額相当（上限あり）がドスパラポイントで還元される「抽選で100人に1人！最大全額ドスパラポイント還元」をはじめ、対象PCが最大10万円オフになるクーポンの配布など、さまざまなキャンペーンを用意している。YScopeは、同社が代理店を務めるスマートグラスブランド「BleeqUp」から、4-in-1 AIスポーツカメラグラスの新モデル「BleeqUp Ranger」を12月15日から発売している。各種ECサイトや全国の家電量販店でも順次展開していく。価格は7万1500円。新製品は「サングラスにカメラ・イヤホン・トランシーバーをまとめたい」という声から誕生。AIモーションカメラ、高品質オープンイヤーオーディオ、リアルタイムトランシーバー機能、そしてスマートコントロール機能を一つのグラスに詰め込んだ。これを使えば、サイクリング、ランニング、アウトドアなどを、安全に・楽しく・便利に楽しめるようになる。【家電コンサルのお得な話・279】 東京都は、実施中の「赤ちゃんファースト」に加え、新たに3万円分を上乗せする取り組み「赤ちゃんファースト＋（プラス）」を発表した。現行の赤ちゃんファーストは、都内で出生した子どもを対象に、育児用品や子育て支援サービスなどから選べる10万円相当のギフトカードを提供する都独自の制度で、都民からは、出産直後の家庭に対する実務的な支援として一定の評価を受けてきた。将来への展望を描けない家庭が増えれば、少子化が一層進むことになる。赤ちゃんファーストプラスは、その現実を改めて突きつける施策として捉える必要があるだろう。（堀田経営コンサルタント事務所・堀田泰希）