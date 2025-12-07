12月13日から3日間は誰でも最大23％還元！ Yahoo!ショッピングで「超PayPay祭」

「Yahoo!ショッピング」年内最後の大型キャンペーンが開催中

50％オフ以上を含む特別商品も

50％オフ以上を含む「超PayPay祭」特別商品が12月13日から販売予定

LINEヤフーは12月1～15日の期間、同社の運営する「Yahoo!ショッピング」において、年末の買い物をおトクに楽しめる大型キャンペーン「超PayPay祭」を開催している。同キャンペーンは、PayPay、PayPayカード、LINEヤフー、ソフトバンクが実施している、店舗やオンラインショップなどで「PayPayカード」を利用すると、おトクに食事や買い物ができる「超PayPay祭」の一環となる。「Yahoo!ショッピング」における「超PayPay祭」は、「Yahoo!ショッピング」での年内最後の大型キャンペーン。12月13～15日の期間には、12月12日までの買い物といった要件を満たすことによって、誰でも最大23％のPayPayポイント（期間限定）が戻ってくる。具体的には、「Yahoo!ショッピング」での合計購入金額に応じて、最大＋8％のPayPayポイント（期間限定）が付与される。さらに、「ボーナスストアPlus」や「毎日5％」といった通常キャンペーンと組み合わせることで、付与ポイントが最大23％となる。「超PayPay祭」では、12月12日までの期間に対象商品を購入すると、合計購入金額5000円以上で＋5％、2万円以上で＋8％、12月13日からの参加でも合計購入金額5000円以上で＋4％、2万円以上で＋6％が付与される。あわせて、LINEアカウント連携でPayPayポイント（期間限定）が毎日5％、「ボーナスストアPlus」で最大＋10％になる。さらに、12月13日0時～15日25時59分には、50％オフ以上を含む「超PayPay祭」特別商品として、Ankerのイヤホンや甲羅組のカニ、エコバックスのロボット掃除機などの販売を予定している。一部商品は、12月8日12時に事前公開される。そのほか、12月13日0時～15日25時59分には、3万円以上の買い物で、誰でも4回使える「1500円OFFクーポン」などを配布する。