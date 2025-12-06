「でっかいスマホ」「呪術廻戦コラボ」「クリスマスマーケット」が人気【今週のニュースまとめ】

経済対策の評価は真っ二つ

【今週のニュースダイジェスト】 11月28日～12月4日の期間、「BCN＋R」で注目を集めたのは、「物価高対応子育て応援手当（仮称）」について取り上げた記事だった。「まるででっかいスマホ」を紹介した記事も読者の興味を引いた。「クリスマスマーケット」「呪術廻戦とのコラボ」「藤井菜々子選手」がテーマの記事も関心が高かった。【家電コンサルのお得な話・276】 11月21日に閣議決定した総合経済対策について、世の中の評価は大きく二つに割れているようだ。ひとつは「国債発行額が減ったため緊縮だ」という見方、もうひとつは「補助金や大型投資が多く、積極財政だ」という見方である。政府は補助金や給付を繰り返すことで一時的な負担軽減を示している。0歳から高校3年生までの子どもたちに1人あたり2万円を支給する「物価高対応子育て応援手当（仮称）」が報じられ、話題となっているが、これらはあくまで“痛み止め”であり、経済そのものの強さには直結しない。生産性の向上、実質賃金の回復、供給力の改善といった根本的課題を放置したままでは、物価は落ち着かず、生活の不安定さも解消しないだろう。（堀田経営コンサルタント事務所・堀田泰希）ドン・キホーテは11月28日から、オリジナル商品ブランド「情熱価格」からスマホの手軽さと大型ディスプレーの視認性を兼ね備えた移動型スマートモニター「まるででっかいスマホ（AM-2701）」をドン・キホーテ系列店舗で順次発売している。価格は8万7978円。通話機能は搭載されていないが、「スマホの手軽さ」と「大型ディスプレイの視認性」に着目し、スマホの操作性をそのままに27インチの大画面に拡張。画面が小さく操作性が悪いといった、従来ディスプレーの課題を解決しながら、テレビ・タブレット・モニターなどの利点を一つに統合させた「第四の家電ディスプレイ」ともいえる特徴も持っている。日本全国のクリスマスマーケット紹介シリーズ、関西エリアをお届けします。大阪・神戸・京都のまったく違う魅力が楽しめる3都市のイベントをご紹介。アクセス抜群で気軽に立ち寄れる『大阪・てんしば』、山上の夜景と古城のような世界観が人気の『神戸布引ハーブ園』、そして京都駅直結で雨の日でも行きやすい『京都高島屋S.C.屋上』。混雑回避や防寒などのおでかけ情報もまとめましたので、ぜひチェックしてください。おすすめは以下です。・【大阪】クリスマスマーケット in 大阪 てんしば 2025（天王寺公園）・【神戸】神戸クリスマスマーケット2025 -古城のクリスマス-（布引ハーブ園）・Christmas Rooftop Market 2025（京都高島屋S.C.屋上）大阪・神戸・京都のクリスマスマーケットは、それぞれ違う“冬の特別感”が味わえます。アクセスの良さや世界観の深さ、立ち寄りやすさなど、好みや予定に合わせてチェックして！コジマは12月6日～2026年1月4日の期間、創業70周年特別企画として、2026年1月8日にMBS／TBS系28局で放送が開始されるアニメ「呪術廻戦」とのコラボによる、限定コラボグッズのプレゼントや楽しい企画を多数用意する「コジマで領域展開！『呪術廻戦』コラボキャンペーン」を、全国の「コジマ」店舗と公式オンラインショップの「コジマネット」で開催している。同キャンペーンのうち、「コジマ」店舗でのキャンペーンはコジマアプリ会員を対象に開催され、コジマアプリのクーポンを提示することで、限定ホログラムステッカー（全5種）を各期間1人1枚もらえる。全店合計11万枚で、各期間ごとになくなり次第終了。エディオンは11月29日に、同社所属の藤井菜々子選手が2025年の「アスリート・オブ・ザ・イヤー」に選ばれたことを発表した。なお、今回の藤井選手による「アスリート・オブ・ザ・イヤー」受賞は、女子競歩種目では初となる。藤井選手は、「東京2025世界陸上競技選手権大会」の女子20km競歩において、女子競歩初のメダルとなる銅メダルを獲得している。これまで、女子競歩は世界との差が大きい種目とされており、同選手によるメダル獲得はオリンピック・世界選手権を通じた初の快挙となる。