エディオンの藤井菜々子選手が「アスリート・オブ・ザ・イヤー」に！女子競歩種目では初の受賞

2025年「アスリート・オブ・ザ・イヤー」を受賞した

藤井菜々子選手

20km競歩で女子競歩初メダルの「銅メダル」獲得！日本記録を二度更新

「東京2025世界陸上競技選手権大会」の女子20km競歩で銅メダルを獲得した際の

藤井菜々子選手

エディオンは11月29日に、同社所属の藤井菜々子選手が2025年の「アスリート・オブ・ザ・イヤー」に選ばれたことを発表した。なお、今回の藤井選手による「アスリート・オブ・ザ・イヤー」受賞は、女子競歩種目では初となる。藤井選手は、「東京2025世界陸上競技選手権大会」の女子20km競歩において、女子競歩初のメダルとなる銅メダルを獲得している。これまで、女子競歩は世界との差が大きい種目とされており、同選手によるメダル獲得はオリンピック・世界選手権を通じた初の快挙となる。また、日本記録を2度更新するなど、年間を通して高いパフォーマンスを発揮した点も評価された。藤井選手の2025年「アスリート・オブ・ザ・イヤー」選出は、11月29日に国立競技場（東京都新宿区）にて開催された「日本陸連アスレティックス・アワード 2025」にて発表されている。同イベントでは、あわせて優秀選手賞や新人賞、特別賞も発表された。