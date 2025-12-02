創業70周年のコジマと「呪術廻戦」がコラボ！限定グッズをプレゼント

創業70周年特別企画として

アニメ「呪術廻戦」とのコラボキャンペーンが開催

コジマアプリ会員が対象、アプリのクーポン提示でプレゼント

限定コラボグッズのイメージ

コジマは12月6日～2026年1月4日の期間、創業70周年特別企画として、2026年1月8日にMBS／TBS系28局で放送が開始されるアニメ「呪術廻戦」とのコラボによる、限定コラボグッズのプレゼントや楽しい企画を多数用意する「コジマで領域展開！『呪術廻戦』コラボキャンペーン」を、全国の「コジマ」店舗および公式オンラインショップの「コジマネット」にて開催する。同キャンペーンのうち、「コジマ」店舗でのキャンペーンはコジマアプリ会員を対象に開催され、コジマアプリのクーポンを提示することで、限定ホログラムステッカー（全5種）を各期間1人1枚もらえる。全店合計11万枚で、各期間ごとになくなり次第終了。ステッカーの絵柄は、第1弾（12月6日から）が「虎杖悠仁」、第2弾（12月13日から）が「伏黒恵」、第3弾（12月20日から）が「脹相」、第4弾（12月27日から）が「禪院直哉」、第5弾（2026年1月1日から）が「乙骨憂太」。あわせて、1会計あたり2000円以上の購入で、第1弾（12月6～19日）では限定缶バッジ（全店合計4万個、全5種からランダムで1個）、第2弾では12月20～31日に限定クリアファイル（全店合計4万枚、全5種からランダムで1枚）、2026年1月1～4日に限定クリアファイルの新春限定Ver.（全店合計2万5000枚）がもらえる。さらに、キャンペーン期間中に累計で2万円以上を購入して、コジマアプリから応募すると、抽選で20名に限定の特大ジオラマアクスタが当たる。そのほか、12月6日～2026年2月20日の期間には、小学生以下の子どもを対象（コジマアプリのクーポン提示で誰でも参加可能）に、店頭で配布するぬりえを塗るとオリジナルシールをプレゼントする（期間中1人1回限り。オリジナルシールがなくなり次第終了）。「コジマネット」では、キャンペーン期間中に5000円以上を購入して応募すると、抽選で50名に限定ビジュアルタオルが当たる。また、コジマ公式Xアカウントをフォロー＆リポストすることによって、12月3～14日の第1弾では限定缶バッジ全5種＆店頭告知用のぼり全3種セット、12月17～28日の第2弾では限定クリアファイル全5種＆店頭告知用のぼり全3種セットを、どちらも抽選で10名にプレゼントする。なお、12月6日～2026年1月4日の期間には、「コジマ」店内で「虎杖悠仁」のキャラクター限定ボイスによるロングバージョンのキャンペーン告知が行われる。あわせて12月1日からは、同キャンペーンのテレビ／ウェブCM「コジマ呪術廻戦コラボキャンペーン」篇（15秒）が放送されている。また、2026年1月下旬からは「呪術廻戦コラボ第2弾」も開催される。