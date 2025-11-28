Amazonで最大53％オフ！ 「XGIMIブラックフライデー」開催中

4Kホームプロジェクターなど幅広い製品が対象

スマートプロジェクターブランド「XGIMI（エクスジミー）」は、11月21日から12月1日まで開催のAmazonブラックフライデーで、対象製品最大53％オフとなるセールを開催している。今回のブラックフライデーでは、XGIMIの主力製品を中心に、4Kホームプロジェクターから持ち運びに便利なポータブルタイプまで幅広い製品が対象となる。4Kホームプロジェクター「HORIZON」シリーズでは、昨年10月に発売した「HORIZON S」シリーズを最大39％オフで販売する。さらに、ポータブルプロジェクターの「MoGo」シリーズでは、最新モデルでスタンド一体型の「MoGo 3 Pro」が28％オフ、「Elfin」シリーズの最新モデルでバッテリー搭載かつわずか64mmのスリムボディーが特徴の「Elfin Flip Pro」は32％オフと、より手に取りやすい価格となっている。