年末最後のビッグセール！ EPEIOSコーヒー器具や季節アイテムが最大40％オフ

EPEIOS JAPANは、Amazon.co.jpで11月24日0時～12月1日23時59分に開催されているビッグセール「Amazon ブラックフライデー」においてベストセラー製品や秋冬シーズンアイテムなどを中心に30製品以上を、最大約40％オフの特別価格で販売している。
・OKare！ET003（実勢価格5980円のところ最大33％オフの3980円）
・ドリップケトル（実勢価格1万3200円のところ15％オフの1万1200円）
・Naps 電気毛布（実勢価格9900円のところ最大20％オフの7920円）
・FoElem Mocca コーヒーメーカー（実勢価格2万9700円のところ15％オフの2万5241円）
・Essence Go コーヒーミル（実勢価格2万3100円のところ15％オフの1万9533円）
・COZY ファンヒーター（実勢価格1万1880円のところ16％オフの9980円）
・FoElem Heal スマート加湿器（実勢価格2万6400円のところ39％オフの1万5980円）
・FoElem Chef ノンフライオーブン（実勢価格4万4000円のところ23％オフの3万3659円）
・バスポリッシャー（実勢価格6980円のところ14％オフの5980円）
注目のセールアイテムをピックアップAmazon ブラックフライデーの主な対象製品は以下の通り。
・OKare！ET003（実勢価格5980円のところ最大33％オフの3980円）
・ドリップケトル（実勢価格1万3200円のところ15％オフの1万1200円）
・Naps 電気毛布（実勢価格9900円のところ最大20％オフの7920円）
・FoElem Mocca コーヒーメーカー（実勢価格2万9700円のところ15％オフの2万5241円）
・Essence Go コーヒーミル（実勢価格2万3100円のところ15％オフの1万9533円）
・COZY ファンヒーター（実勢価格1万1880円のところ16％オフの9980円）
・FoElem Heal スマート加湿器（実勢価格2万6400円のところ39％オフの1万5980円）
・FoElem Chef ノンフライオーブン（実勢価格4万4000円のところ23％オフの3万3659円）
・バスポリッシャー（実勢価格6980円のところ14％オフの5980円）