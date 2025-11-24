  • ホーム
年末最後のビッグセール！ EPEIOSコーヒー器具や季節アイテムが最大40％オフ

販売戦略

2025/11/24 15:00

　EPEIOS JAPANは、Amazon.co.jpで11月24日0時～12月1日23時59分に開催されているビッグセール「Amazon ブラックフライデー」においてベストセラー製品や秋冬シーズンアイテムなどを中心に30製品以上を、最大約40％オフの特別価格で販売している。

「Amazon ブラックフライデー」で
ベストセラー製品や秋冬シーズンアイテムなどを特価販売

注目のセールアイテムをピックアップ

　Amazon ブラックフライデーの主な対象製品は以下の通り。

・OKare！ET003（実勢価格5980円のところ最大33％オフの3980円）
・ドリップケトル（実勢価格1万3200円のところ15％オフの1万1200円）
・Naps 電気毛布（実勢価格9900円のところ最大20％オフの7920円）
・FoElem Mocca コーヒーメーカー（実勢価格2万9700円のところ15％オフの2万5241円）
・Essence Go コーヒーミル（実勢価格2万3100円のところ15％オフの1万9533円）
・COZY ファンヒーター（実勢価格1万1880円のところ16％オフの9980円）
・FoElem Heal スマート加湿器（実勢価格2万6400円のところ39％オフの1万5980円）
・FoElem Chef ノンフライオーブン（実勢価格4万4000円のところ23％オフの3万3659円）
・バスポリッシャー（実勢価格6980円のところ14％オフの5980円）
