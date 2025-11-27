コスメみたいなかわいい見た目のスライム「guigui」をビックカメラグループで販売！

「guigui」をビックカメラグループで販売

公式アンバサダー「CUTIE STREET」の等身大パネルを設置！

ビックカメラグループは、11月29日から、バンダイの新商品「guigui（グイグイ）」の販売を開始する。販売開始を記念して、ビックカメラの2店舗でスタッフによる実演会を開催するほか、「guigui」の公式アンバサダーである「CUTIE STREET」の等身大パネルの設置も行う。今回販売を開始するのは、「guigui Deluxe」と「guigui Single Pack」の2アイテム。取扱店舗は、コジマ×ビックカメラ10店舗（イオンモール名取店、新座店、江戸川店、成城店、西友ひばりヶ丘店、梶ヶ谷店、港北東急S.C.店、静岡店、イオンタウン茨木太田店、マークイズ福岡ももち店）と、インターネット総合通販サイト「ビックカメラ・ドットコム」。ビックトイズアリオ八尾店 おもちゃコーナー販売員の西山裕子氏は、「コスメみたいなかわいい見た目のスライムが、ついに発売となる。スライムのさわり心地は4種類、かわいいパーツをトッピングして自分好みのguiguiが作れる。最高カワイイguiguiスライム、ぜひ店頭でチェックしてほしい」とコメントしている。スタッフによる実演会は、11月29日にビックトイズアリオ八尾店（3F 特設会場）、11月30日にビックカメララゾーナ川崎店（1F おもちゃ売場）で実施する予定。また、公式アンバサダー「CUTIE STREET」の等身大パネルを設置する店舗は、ビックカメラ池袋本店 7F おもちゃ売場（真鍋凪咲）、ビックカメラ有楽町店 4F おもちゃ売場（梅田みゆ）、ビックカメララゾーナ川崎店 1F おもちゃ売場（古澤里紗）、ビックカメラ名古屋 JR ゲートタワー店 9F おもちゃ売場（増田彩乃）、ビックカメラあべのキューズモール店 おもちゃ売場（川本笑瑠）となる。「guigui」と一緒に写真撮影を楽しむことができる。