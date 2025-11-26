ビックカメラ池袋本店にJR山手線池袋駅の駅名標「池袋（ビックカメラ前）」の記念フォトスポットを設置！

JR山手線池袋駅の駅名標が

「池袋（ビックカメラ前）」に！

その場で写真がもらえる「チェキ撮影会」も開催予定

ビックカメラ池袋本店に設置される記念フォトスポット

池袋地区の3店舗にて、12月6日に

「ミニチュア発車ベル＆駅名標ステッカープレゼントキャンペーン」を開催

ビックカメラ池袋カメラ・パソコン館での

「池袋（ビックカメラ前）」駅名標展示の様子

ビックカメラは11月25～30日と12月8～14日の期間、JR山手線池袋駅の駅名標が「池袋（ビックカメラ前）」になったことを記念して、記念フォトスポットをビックカメラ池袋本店（東京都豊島区）1階の特設会場に設置している。記念フォトスポットには、駅員のコスチュームを着用した池袋地区の「ビッカメ娘」（本店たん、パソ館たん、池西たん）の装飾に、実際に池袋駅で使用している駅名標と同じ「池袋（ビックカメラ前）」のパネルを用意している。間近で見る機会のあまりないパネルの前で記念撮影を楽しめるほか、12月13日・14日の10～18時には、カメラ担当者による来店客のカメラやスマートフォン、または店舗側で用意した「チェキ」での記念撮影会も開催する。あわせて撮影会では、その場で着用できる駅員の制服・帽子での「なりきり撮影」を楽しめる。さらに、12月6日からはビックカメラ池袋本店、ビックカメラ池袋カメラ・パソコン館、ビックカメラ池袋西口店において、ボタンを押すとJR山手線池袋駅の発車ベルとして用いられている「ビックカメラのテーマソング」が流れるミニチュア発車ベル（購入金額1万円以上）や、「池袋（ビックカメラ前）」の駅名標をイメージした記念ステッカー（購入金額3000円以上）がもらえる、「ミニチュア発車ベル＆駅名標ステッカープレゼントキャンペーン」を開催。どちらも、なくなり次第終了する。なお「池袋（ビックカメラ前）」の駅名標は、ビックカメラ池袋カメラ・パソコン館・2階のカメラコーナーにて常設展示している。