AI搭載Galaxyをお得に手に入れるチャンス！ Samsungブラックフライデー開催中

販売戦略

2025/11/13 18:00

　サムスン電子ジャパンは11月11日～12月4日9時59分の期間、対象の「Samsung Galaxy」製品をおトクに購入できる「Samsungオンラインショップ ブラックフライデー」を、公式オンラインショップ「Samsungオンラインショップ」にて開催している。

「Samsung Galaxy」製品がおトクに買える
ブラックフライデーセールが開催中

11月13日20時配信のLive Shop視聴でクーポンがもらえる

　「Samsungオンラインショップ ブラックフライデー」では、「Samsung Galaxy Z Fold7」および「Samsung Galaxy Z Flip7」の全ラインアップ（カラー／ストレージ容量）を、通常価格から10％オフで買える。
 
「Samsungオンラインショップ ブラックフライデー」における
「Samsung Galaxy Z Fold7」（上）と「Samsung Galaxy Z Flip7」の
特別価格例

　あわせて、対象製品を2点以上まとめて購入した場合は、合計金額から最大15％をオフにする。具体的には、合計金額が20万円以上なら合計金額から最大15％オフ、合計金額が10万円以上20万円未満なら合計金額から最大10％オフになる。

　対象商品は「Samsung Galaxy Z Fold7」「Samsung Galaxy Z Flip7」、およびこれらの機種に対応するアクセサリーを除く「Samsungオンラインショップ」全取り扱い製品で、セール期間中の一度の会計で、2点以上かつ10万円以上を購入する必要がある。
 
「Samsung Galaxy S25 Ultra」（512GB）と
「Galaxy S25 Ultra Clear Case」を購入した場合の割引イメージ
 
「Samsung Galaxy Tab S10 Lite」（128GB）と
「Samsung Galaxy Watch8」（40mm）を購入した場合の割引イメージ

　11月13日20時からは、Samsung Japan公式YouTubeチャンネルおよびSamsung Japan公式サイトにて、「Live Shop」を配信する。同配信では、最新の「Samsung Galaxy Tab S11シリーズ」などの製品の魅力を詳しく紹介するとともに、視聴者限定特典として「Samsungオンラインショップ ブラックフライデー」で使えるおトクなクーポンコードの配布も行う。
 
Samsung Japan公式YouTubeチャンネルと公式サイトでは
11月13日20時から「Live Shop」を配信

　そのほか、直営ショップ「Galaxy Harajuku」（東京都渋谷区）と「Galaxy Studio Osaka」（大阪府大阪市）では、スマートフォン最新機種「Samsung Galaxy Z Fold7」「Samsung Galaxy Z Flip7」「Samsung Galaxy S25 Ultra」「Samsung Galaxy S25」を対象にした「ブラックフライデー」キャンペーンを、12月4日の営業終了まで開催している。
 
「Galaxy Harajuku」「Galaxy Studio Osaka」でも
「ブラックフライデー」キャンペーンを開催中

　同キャンペーンでは、期間中に対象製品を購入すると、「45W Power Adapter」と選べる対象の純正アクセサリーがもらえる。
 
「Galaxy Harajuku」と「Galaxy Studio Osaka」での
「ブラックフライデー」キャンペーン特典イメージ​​​​​​

