京都で「歴史」をテーマに絞った日本で唯一の映画祭を開催！

「第17回京都ヒストリカ国際映画祭」のメインビジュアル

2026年は絶大のスター・阪東妻三郎が太秦に撮影所を構えて100年

「雄呂血」（4K デジタル修復版） (C)マツダ映画社 製作協力：時代劇専門チャンネル

「神の道化師、フランチェスコ」 (C)1950 RTI/Rizzoli

「宇宙からのメッセージ」 (C)東映・東北新社

世界中の「時代劇」と京都の「今」が出会う、日本と世界の歴史映画のための「第17回京都ヒストリカ国際映画祭」が、12月2～7日の期間に京都文化博物館（京都府京都市）にて開催される。「第17回京都ヒストリカ国際映画祭」では、阪東妻三郎が京都に撮影所を作って約100年であることを受けて、同氏の傑作である「雄呂血」（4K デジタル修復版）が活弁付きで上映される。あわせて、世界の新作歴史映画である「海を約束してくれた先生」（2023年・スペイン）、「UBU」（2023年・ポルトガル）、「マゼラン」（2025年・ポルトガル、スペイン、フランス、フィリピン）、「裏か表か？」（2025年・イタリア、アメリカ）も上映され、「UBU」と「マゼラン」の上映ではゲストが来場する。また、「アンチ・カタルシス」をテーマに日本映画も上映される。上映作品は「仇討」（1964年）、「夜の鼓」（1958年）、「幕末残酷物語」（1964年）、「御法度」（1999年）、「はなれ瞽女おりん」（1977年）、「それから」（1985年）の6作品で、それぞれゲストも来場する。さらに、映画祭の人材育成プログラム「京都フィルムメーカーズラボ（KFL）」、ヴェネツィア・ビエンナーレの映画部門による人材育成プロジェクト「ビエンナーレ・カレッジ・シネマ」、イタリア文化会館と大阪の連携による特別上映プログラムとして、「ルイージ・ブローリオの再打ち上げ」（2025年、VR作品）と「神の道化師、フランチェスコ」（1950年、デジタル・リマスター版）の上映も行われる。そのほか、「京都ヒストリカ国際映画祭（KHIFF）」の若手育成プログラムである「京都フィルムメーカーズラボ」のレクチャープログラム、「マスターズ・セッション」との共同企画として、樋口真嗣監督が選んだ「宇宙からのメッセージ」（1978年）の上映およびアフタートークの開催をはじめ、「京都フィルムメーカーズラボ（KFL）」と連携した、京都で自らの長編作品をお披露目する「カムバックサーモン・プロジェクト」による「尾かしら付き。」（2023年）の上映、「京都ヒストリカ国際映画祭」の時代劇企画ピッチング（プレゼンテーション）コンテスト「京都映画企画市」における、2024年の優秀映画企画「引かれ者の小唄」パイロット版の上映など、多彩なプログラムを予定している。