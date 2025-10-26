時を超えた名作が蘇る！「バック・トゥ・ザ・フューチャー」40周年記念デラックス版

バック・トゥ・ザ・フューチャー トリロジー 40th アニバーサリー・

デラックス・エディション 4K UHD＋ブルーレイ セット

「マーティからドクへの手紙」も付属

「バック・トゥ・ザ・フューチャー」

本編イメージ

ハピネットは12月24日に、映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」製作40周年を記念して、「バック・トゥ・ザ・フューチャー トリロジー 40th アニバーサリー・デラックス・エディション 4K UHD＋ブルーレイ セット」を、豪華特典を収録した特別仕様で発売する。価格は1万9800円。映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」は、1985年に公開されたスティーブン・スピルバーグ氏とロバート・ゼメキス監督によるSFアドベンチャーの決定版で、奇抜なアイデアと練り上げられた演出が今なお観る者を魅了し続ける。今回発売される「バック・トゥ・ザ・フューチャー トリロジー 40th アニバーサリー・デラックス・エディション 4K UHD＋ブルーレイ セット」には、「バック・トゥ・ザ・フューチャー」3部作本編ディスクに加えて、100分を超える新規特典映像を収録したボーナスディスクや、「マーティからドクへの手紙」などの劇中に登場したアイテムのレプリカやポートレートといった、豪華特典が付属する。さらに店舗別特典として、Amazon.co.jpでの購入にはオリジナル・マグカップ（バンドル版）とクリアしおり、「タワーレコード」店舗（一部を除く）での購入にはステッカーが付いてくる。いずれの特典も数量限定で、なくなり次第終了となる。