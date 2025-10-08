大井町駅前に8スクリーンを備えた「ＴＯＨＯシネマズ 大井町」、2026年3月28日にオープン！

「ＴＯＨＯシネマズ 大井町」が開業する

OIMACHI TRACKSの外観イメージ

空気を震わす体感型「轟音シアター」など3スクリーンに特殊シアターを導入

「DolbyCinema」のイメージ

「プレミアムシアター」のイメージ

「轟音シアター」のイメージ

ＴＯＨＯシネマズは2026年3月28日に、大井町駅前に誕生する大型複合施設「OIMACHI TRACKS（大井町トラックス）」（東京都品川区）内に、8スクリーンを備えた映画館「ＴＯＨＯシネマズ 大井町」を開業する。「ＴＯＨＯシネマズ 大井町」では、8スクリーンのうち3スクリーンに特殊シアターを導入し、多様なスタイルで映画を楽しめる。特殊シアターは、ドルビーラボラトリーズが開発した最新の高品質シアター「DolbyCinema（ドルビーシネマ）」をはじめ、既存施設において利用客から好評を得ている「ＴＯＨＯシネマズ」のハイエンドシアター「プレミアムシアター」、空気を震わす体感型サウンドシアターの「轟音シアター」の3種で、「ハイエンドな環境で作品に没入したい」「広々とした座席でゆったりと鑑賞したい」「迫力のある音響を楽しみたい」といった、多様化する利用客のニーズに応える。