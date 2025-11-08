巨大室内遊園地や大谷選手の記念グッズ展示店、「即カゴ行き」アイテムに注目【今週のニュースまとめ】

寒い日もへっちゃら！

大谷選手の着用したユニフォームを展示

食べログ3.5超の名店だらけ！

「即カゴ行き」の便利アイテム

大阪北エリアでは初出店！

【今週のニュースダイジェスト】 10月31日～11月6日の期間、「BCN＋R」で注目を集めたのは、千葉県佐倉市にオープンした「巨大室内遊園地」について取り上げた記事だった。ナゴヤドーム前のベースボール専門店を紹介した記事も読者の興味を引いた。「東京カレー万博」「セリアの便利アイテム」「象印食堂 梅田店」がテーマの記事も関心が高かった。ユーエスマートは10月24日に、室内遊び場「キッズランドUS 千葉ユーカリが丘店」をアクアユーカリ（千葉県佐倉市）の1階にオープンした。「キッズランドUS」は、受付後の出入り自由、飲食持ち込み自由、保護者の交代も自由で、暑い日も寒い日も雨の日も花粉が辛い時期でも、天気を気にすることなく遊べる室内遊園地。キッズランドUS 千葉ユーカリが丘店では、約800坪の園内にかわいい子牛さんのお世話ごっこや、乗馬体験ごっこを楽しめる「牧場コーナー」、まるで宇宙のような空間に楽しい仕掛けが盛りだくさんの「ボールプール」を設置している。ロイヤルは11月1日～12月末頃（予定）の期間、大谷翔平選手が実際に使用したボールやユニフォームといったグッズの展示を、ナゴヤドーム前にあるベースボールの専門店「ベースボールフィールド トゥ フューチャー」（愛知県名古屋市）店頭で実施している。ベースボールフィールド トゥ フューチャーでは、大谷選手が初のMVPイヤーとなった2021年シーズンの最終登板試合で投げたボール、2024年シーズンにおける23本塁打・23盗塁を決めた際のボール、2024年シーズンにおける51本塁打・51盗塁を決めた際のホームランボール、MLBでの日本人最多ホームラン記録（176本）を達成した際に着用していたユニフォーム（直筆サイン入り）という記念グッズを間近で見られる。ブルースモービルは12月2～14日の各日11～21時に、東京最大級の規模となるカレーイベント「東京カレー万博」を、新宿区立大久保公園で開催する。会場での価格は、ライスが400円、カレールー（ハーフサイズ）が600円。東京カレー万博では、そのほとんどが「食べログ」で3.5点を超える、カレーマニアにとっては名の知られた伝説級の名店が集結。都内の行列店から大阪の名店まで、普段は決して一堂に会することのない名店のカレーが味わえる。「100円でここまでできちゃうの!?」とSNSで話題沸騰のセリア。インテリア雑貨のイメージが強いですが、暮らしを変える家電・デジタル系アイテムも多数取り揃えています。今回は、夜道をパッと照らす人感センサーライトや、おしゃれで実用的なUSBライト、さらには普段使いにちょうどいいイヤホンまで、3つの掘り出し物を厳選しました。おすすめの家電アイテムは以下です。・人感センサー付きLEDライト（ソーラー式）・USB調光ライト・密閉型グロスカラーステレオイヤホンセリアは「おしゃれでかわいい」だけじゃなく、「本気で生活をラクにする」アイテムもいっぱい。しかも気軽に買えるから、ちょっと試してみたら想像以上にハマるかも!? ぜひチェックしてみてください。見つけたら即カゴ行き、間違いなしです！（フリーライター・武田千冬）象印マホービンは2026年2月に、全国3店舗目の「象印食堂」となる「象印食堂 梅田店」を、大阪・梅田のBREEZE BREEZE（ブリーゼブリーゼ、大阪府大阪市）5階に常設で出店する。「象印食堂」は「おいしいごはんが、ここにある。」をコンセプトに、常設のごはんレストランとして同社の高級炊飯ジャー「炎舞炊き」で炊き上げたごはんと、「和」をテーマにした家庭料理を提供している。