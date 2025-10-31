九州の「コジマ×ビックカメラ」6店舗で「福岡ソフトバンクホークス 感動をありがとうセール」開催！

エアコン、冷蔵庫、洗濯機など指定商品で最大10％引き！

コジマは、福岡ソフトバンクホークスの活躍を讃え、「福岡ソフトバンクホークス 感動をありがとうセール」を、九州地区の「コジマ×ビックカメラ」6店舗で10月31日から11月9日まで開催する。今回のセールでは、同社指定商品の購入で最大10％引きやポイントアップサービスを実施する。また、1万円以上の購入でホークスグッズなどが当たる抽選会を開催する。指定商品のカテゴリと値引き・ポイント率は、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、除湿機、LED 照明、掃除機、炊飯器、オーブンレンジ、シャワーヘッド、ビルトイン IH クッキングヒーター、ビルトインガステーブルが10％引き。テレビ、ブルーレイレコーダー、ホームシアター、フルワイヤレスイヤホン、温水便座、ポータブル電源、エコキュート、レンジフード、ビルトイン食器洗い乾燥機、浴室暖房機、脱衣所暖房機、お酒が5％引き。美容家電が3％引き。パソコン、自転車、デジタルカメラが5％ポイントアップ。おもちゃ、Switchソフト・PS5ソフトが3％ポイントアップ。抽選会の景品は、1等が「レプリカユニフォーム ホーム 柳町達選手」（12人）、2等が「各種応援タオル（選手は選べない）」（130人）、3等が「コジマ商品券（1000円）」（200人）、参加賞が「ボックスティッシュ1箱」（900人）。対象店舗は、コジマ×ビックカメラ マークイズ福岡ももち店、福岡西店、福岡春日店、小倉店、八幡店、熊本店の6店舗となる。