最大6000ポイント！九州のビックカメラ限定で「JQ SUGOCA」新規入会キャンペーン

対象店舗での「ビックカメラJQ SUGOCA」申し込み＆会計時の

「ビックカメラJQ SUGOCA」提示で最大6000ポイントがもらえるキャンペーンが開催中

ビックポイントの11％とJRキューポの0.5％で合計11.5％還元

「ビックカメラJQ SUGOCA新規入会キャンペーン」における

付与ポイントのイメージ

ビックカメラは10月23日～2026年3月1日の期間、対象店舗にて「ビックカメラJQ SUGOCA」を申し込むとともに、対象店舗での会計時に「ビックカメラJQ SUGOCA」で支払うと、期間中の支払い金額に応じて最大6000ポイントのビックポイントがもらえる「ビックカメラJQ SUGOCA新規入会キャンペーン」を開催している。「ビックカメラJQ SUGOCA」は、「ビックカメラ」店舗における買い物の際に使用すると、いつでも現金払いよりおトクな基本11％のビックポイントと、0.5％分のJRキューポの、計11.5％分のポイントが還元される。「ビックカメラJQ SUGOCA新規入会キャンペーン」の対象になる店舗は、ビックカメラ天神1号館、ビックカメラ天神2号館、ビックカメラアミュプラザくまもと店、ビックカメラ鹿児島中央駅店の計4店舗。対象となる決済方法は、「ビックカメラJQ SUGOCA」でのクレジット払い、または「ビックカメラJQ SUGOCA」をモバ即（MyJCBアプリ）に紐づけたQUICPay。対象となる利用期間は10月23日～2026年3月31日。