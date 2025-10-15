新潟のビックカメラでNintendo Switch用ソフト「アクアリウムは踊らない」の発売イベント！

Nintendo Switch用ソフト「アクアリウムは踊らない」の

発売記念イベントがビックカメラ新潟店にて開催

原作者・橙々さんのサイン会やグッズ販売、体験スペースなど

販売グッズのイメージ

「アクアリウムは踊らない」関連商品を3000円以上購入した人にプレゼントされる、

ノベルティのイメージ

ビックカメラは11月1日に、Nintendo Switch用ソフト「アクアリウムは踊らない」の発売記念イベントを、ビックカメラ新潟店（新潟県新潟市）3階の特設会場にて開催する。同イベントでは、「アクアリウムは踊らない」の原作者であり、新潟県出身の橙々さんが来場してサイン会を実施するとともに、グッズ販売やフォトスポット・ゲーム体験スペースの設置によって、「アクアリウムは踊らない」の発売を盛り上げる。橙々さんによるサイン会は、「アクアリウムは踊らない」の購入者・先着100名を対象に、橙々さんから「アクアリウムは踊らない」のパッケージにサインをしてもらえる。開催時間は13～14時30分（10時45分に整理券配布列形成開始、11時から整理券配布）。サイン会への参加にあたっては、「アクアリウムは踊らない」を購入してイベント当日にパッケージを持参する必要がある（当日、その場で購入することも可）。また、参加に必要な整理券はビックカメラ新潟店3階のゲーム体験会コーナーにて、先着順で1人1枚配布される（なくなり次第終了）。フォトスポットには、「アクアリウムは踊らない」のキャラクターである「スーズ」と「レトロ」の立て看板が設置され、スタンディは長岡市寺泊水族博物館で展開したものとなる。設置時間は11～17時。あわせて、コミックマーケット104・105で展開していたグッズを販売するとともに、販売期間中に「アクアリウムは踊らない」関連商品（グッズ、ゲーム、CD、アナログ盤）を3000円以上購入した人には、ノベルティをプレゼントする（なくなり次第終了）。さらに、会場には「アクアリウムは踊らない」体験スペースも設置される。設置時間は11～17時で、混雑時は整理券対応となる可能性がある。