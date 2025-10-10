食・動画・買い物・子育てのヒントで暮らしをちょっと豊かに【特集まとめ】

食欲の秋を満喫しよう

TVer・Netflixが10周年

彦根工場を公開

今さら聞けない!?

損しない買い方とは？

【9月24日～10月3日の特集ダイジェスト】 「BCN＋R」では、時期ごとにテーマを決めて特集として取り上げています。今回のテーマは「食欲の秋」「動画配信」「パームイン」「マイナンバーカード」「セール攻略法」など。9月24日～10月3日の期間、食欲の秋を切り口に「おすすめ調理家電」、動画配信を切り口に「TVer・Netflix」、パームインを切り口に「パナソニック彦根工場」、マイナンバーカードを切り口に「新生児カード新規発行」、セール攻略法を切り口に「Amazonプライム感謝祭」を紹介しました。ここでは、それぞれの記事を少しだけ、お見せしますね。秋といえば、食欲の秋です。涼しい風とともに、旬の食材が食卓を彩る季節がやってきます。脂がのったサンマや秋鮭、ほくほく甘いさつまいもや栗など、どれも秋ならではの味覚です。この記事では、秋の味覚をさらに引き立てるおすすめの調理家電を紹介します。おすすめの調理家電は以下です。・タイガー魔法瓶「土鍋圧力IHジャー炊飯器 炊きたて 土鍋ご泡火炊き」・エムケー精工「小型精米機 RICELON」・象印マホービン「マルチロースター」・テスコム「グリルなべ」・アーネスト「焼きいもメーカー UMAIIMO」・アピックス「むしざんまい」・パール金属「栗くり坊主 ソフトグリップ」旬の食材を一番おいしい状態で味わいながら、食欲の秋を思う存分楽しみましょう。配信対象のテレビ番組の見逃し・同時配信を行う民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」は2015年10月にローンチし、25年10月にサービス開始10周年を迎えます。また9月には、VODサービス「Netflix」も日本でのサービス開始から10周年を迎えました。話題作が目白押しの今年は、TVerをはじめとする「動画配信の秋」といえるでしょう。多数の配信中の作品・配信予定の作品から、注目作品を紹介します。今秋の注目番組は、『キャッツ・アイ』『102回目のプロポーズ』『MISS KING／ミス・キング』『イクサガミ』『匿名の恋人たち』など。独占配信の場合、配信先のサブスクリプションサービスに加入する必要があります。近年は独占配信の作品が増加しているため、配信先の情報は事前に確認しておきましょう。（ななしW）パナソニックはこのほど、「シェーバー事業70周年」の事業戦略セミナーを開催。大ヒットしている小型シェーバー「ラムダッシュ パームイン」のマザー工場である彦根工場を報道陣に公開した。今回初めて公開する製造工程も複数あった。シェーバーのイメージを覆してユーザーに驚きと感動を与え、所有欲を刺激するパームインは、新しい需要の創造に成功して大ヒットを飛ばしている。そのモノづくりを支える彦根工場でも、匠の技術を継承するためのAIの活用や、人とロボットによる協働など新しい取り組みにチャレンジしつづけている。70年に及ぶモノづくりの現場における知見と、新たに挑戦しつづける姿勢が、パームインという斬新な製品を生み出した土壌になっているのだろう。（BCN・細田 立圭志）2025年問題として注目されるマイナンバーカードと健康保険証の一体化。ニュースではよく耳にするけれど、実際の生活で体感するタイミングは人それぞれ。今夏、第一子を出産した筆者も、赤ちゃんのマイナンバーカード発行をきっかけに、制度の複雑さや現場の“ズレ”を身をもって経験しました。「特急発行・交付制度」が導入され、新生児などの対象者に限り、通常よりも早く、最短1週間でカードを受け取れるようになりました。実際にネットから申請したところ、思ったより手続きはシンプルで、赤ちゃんの情報を入力するだけ。ところが安心したのも束の間、カードの受け取りで思わぬ壁にぶつかりました。マイナンバーカードは、原則として「本人が交付窓口に出向いて受け取る」仕組みです。大人の場合は本人確認のために当然ですが、これが新生児にも適用されているのです。（フリーライター・武田千冬）※実体験に基づくレポートですので、マイナンバーカードに関する取り扱いは、お住まいの自治体やご利用の施設などによって異なる可能性があります。詳細はご利用先などにお問い合わせください。Amazonで買い物をよくする人もいるでしょう。そんなAmazonでお得に商品を買える機会が、「セール」です。セールは、ビッグセールと呼ばれる大規模セールと中・小規模なセールに分けられ、「Amazonプライム感謝祭」は大規模セールの一つです。そこで、商品をお得に買うためのポイントを紹介します。ポイントは次の5点です。・Amazonプライム会員になる・Amazonマスターカードで買い物をする・ポイントアップキャンペーンを利用する・公式アプリを活用する・クーポンを使うセールに参加するためには、Amazonプライム会員になる必要があります。30日間無料体験の期間もあるため、これを機に登録してみてはいかがでしょうか。