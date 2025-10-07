ビックカメラ池袋本店の店頭特設会場で、秋の「食」「遊び」「備え」をテーマにしたイベントを開催中！

「秋」をテーマに最新・最旬商品を取り揃えた

イベントがビックカメラ池袋本店にて開催

クラファン「ビック FIRE2025」のエントリー中の商品も初展示

「遊び」「備え」「食」をテーマとした商品を提案

売り場イメージ

ビックカメラは10月6～19日の期間、「秋」をテーマに最新・最旬商品を取り揃えたイベントを、ビックカメラ池袋本店（東京都豊島区）店頭の特設会場にて開催する（10月11日のみ別イベントを開催）。同イベントでは、ビックカメラ池袋本店の販売員が厳選した、秋の「遊び」「備え」「食」をテーマとした商品を用意している。あわせて、クラウドファンディングサービス「CAMPFIRE」との共同企画「ビック FIRE2025」にエントリー中の商品も初展示する。「遊び」のテーマでは、気候が涼しく過ごしやすくなってきたこの季節に、外出先で大人も子どもも思いきり楽しめる商品として、96％の偏光率によって水面のギラつきを抑え、魚影を驚くほどクリアに映し出すプロ仕様偏光サングラスや、ゲーム機、ドローン、プロジェクターなどを提案している。「備え」のテーマでは、気温の高低差が大きく体調を崩しやすいこれからの時期に向けた健康管理の備えや、台風や大雨などへの警戒がまだ必要なこの時期に、日常使いしつつもしもの時に役立つ備えとなる商品として、300種類のレトロ風ゲームを本体に搭載し、スマートフォンの充電だけでなくスキマ時間でゲームによるリフレッシュが可能な新感覚モバイルバッテリーや、ポータブル電源、車中泊用品などを提案する。「食」のテーマでは、キャンプ料理を手軽に楽しめる商品として、スモーキーな香りでハイボールやおつまみを一味変える、バーナー不要でUSB充電式の手のひらサイズ燻製器や、ホットプレート、電気ケトルなどを提案している。