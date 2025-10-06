ビックカメラ、AI翻訳機「ポケトークS」が半額で買えるキャンペーン開催中！

話題のAI翻訳機が半額で買えるセールが開催中

名刺サイズで持ち運びに便利、85言語に対応

ビックカメラグループは10月4～13日の期間、AI翻訳機「ポケトークS」を通常価格1万9800円のところ、半額の特別価格となる9900円で販売するセールを、ビックカメラグループの「ポケトーク」取り扱い全店舗や、公式オンラインショップにて開催している。「ポケトークS」は、名刺サイズのコンパクトさながら、85言語（音声・テキスト×74言語、テキストのみ×11言語）に対応したAI翻訳機。140の国と地域で使えるグローバルSIM（2年間）が付属しているので、海外旅行でも活躍する。あわせて、本体のカメラで文字を撮影することによって、56の言語を自動で認識して翻訳でき、海外旅行時のレストランでの注文に便利な「カメラ翻訳機能」、旅行を中心とした6つのシーン、36のレッスンでAIが内容に合った答えを返してくれる会話レッスン機能（英語、中国語）を搭載している。