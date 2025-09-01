ビックカメラ、電子マネーで買い物すると抽選で「最大3万円分」のビックポイント還元

ビックカメラ公式アプリからのエントリーが必要

ビックカメラは、9月1日から10月31日の期間で、対象の電子マネーで1500円以上の買い物をすると、抽選で最大3万円分のビックポイントが当たる「電子マネーでお買い物キャンペーン」を開催する。キャンペーン対象の電子マネーは、iD、nanaco、QUICPay、楽天Edy、WAON、交通系IC（Kitaca・Suica・PASMO・TOICA・manaca・ICOCA・SUGOCA・nimoca・はやかけん）。対象店舗は、ビックカメラ各店、AirBicCamera各店。コジマ×ビックカメラ、ビックカメラアウトレット、AirBicCamera中部国際空港セントレア店は対象外となる。当選内容は、1等が「ビックポイント3万円分」（2100人）、2等が「ビックポイント5000円分」（2500人）、3等が「ビックポイント2000円分」（2500人）。キャンペーンの申し込みには、1500円以上の電子マネーでの会計を1口として、ビックカメラの公式アプリからのエントリーが必要となる。ポイント付与は、12月中旬頃を予定している。