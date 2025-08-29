韓国の4人組ガールズグループ「CRAZANGEL」、大阪で「初来日2dys入場無料」のショーケースLIVE

7月10日に1stシングル「I'm Just Me」でデビュー

韓国出身4人組ガールズグループ「CRAZANGEL（クレイズエンジェル）」は、「初来日2dys入場無料」のショーケースLIVEを、8月30日・31日に大阪で開催する。CRAZANGELは、ソルミ（SOLMI／2002年5月18日生まれ 168cm ボーカル）、デイズ（DAZE／2003年5月9日生まれ 162cm ボーカル）、シャニー（SHANNIE／2003年12月26日生まれ 160cm ラッパー 香港出身）、アホン（AHON／2005年9月4日生まれ 170cm ボーカル）の4人で構成されている。今年7月10日、1stシングル「I'm Just Me」でデビュー。「Craze（熱狂、情熱）」と「Angel（純粋、癒し）」を組み合わせて誕生したグループ名には、ステージ上では強烈な情熱を、ファンには温かい慰めと喜びを伝えたいという意味が込められている。4人ともボーカル力が高く、ハンドマイクで1人ずつのステージもこなせる実力派。さらに、英語・中国語・韓国語・広東語でのコミュニケーションが可能で、多彩な能力をもっている。8月28日に、なんばHatchで開催されるK-LOVERS FESに出演が決定しており、デビューして1年以内でなんばHatchのステージに立つという誰もが羨む夢を勝ち取った。そして、8月30日・31日の2日間、PLUSWIN HALL大阪で入場フリーの「CRAZANGEL JAPAN PRE-DEBUT SHOWCASE」が開催される。ライブステージはもちろん、ゲームやトークなどファンたちと楽しめる時間を作る予定。開演時間は13時。入場時ワンドリンク600円。LINE K-LOVERSのお友達登録（無料）が必要となる。